Göksel Gümüşdağ: Takımımıza çok güveniyorum ama saha dışı etkenlere güvenmiyorum

"TFF ve MHK'ye çağrıda bulunuyorum. Önümüzdeki hafta Türkiye'nin en büyük finali oynanacak. Hepsi bu maça odaklanmalı. En iyi hakemleri vermeleri lazım. VAR'a en iyi hakemleri koymaları gerek. Artık bu iş su kaldıracak durumda değil, Türk futboluna büyük bir saygısızlık var"

İbrahim ALİOĞLU - Serhan TÜRK - İSTANBUL /

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Buradan TFF ve MHK'ye çağrıda bulunuyorum. Önümüzdeki hafta Türkiye'nin en büyük finali oynanacak. Hepsi bu maça odaklanmalı. En iyi hakemleri vermeleri lazım. VAR'a en iyi hakemleri koymaları gerek. Artık bu iş su kaldıracak durumda değil, Türk futboluna büyük bir saygısızlık var" dedi.

2-1 kazandıkları MKE Ankaragücü karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, 100 yıllık büyük camialar içinde geride kalan 32 hafta sonunda şampiyonluk mücadelesi vermelerinin önemini vurguladı.

Takımını mücadelelerinden ötürü tebrik eden Gümüşdağ, "Artık tek bir 90 dakikamız var. Türk Telekom Stadı'na finale gidiyoruz. Dolayısıyla takımımıza çok güveniyorum ama saha dışı etkenlere güvenmiyorum. Son 2 hafta gerek hakem hataları gerek VAR'daki hatalar. Galatasaray'ın Beşiktaş ve Çaykur Rizespor maçlarındaki olaylar gerçekten şaşkınlık verici bir durum. Kelime bulamıyorum, kamuoyunun takdirine bırakıyorum" diye konuştu.

Gümüşdağ, şampiyonluk kupasını kazanacaklarına tüm kalbiyle inandığını dile getirerek, "Başakşehir ile ilgili binbir çirkin ifade kullanıp, binbir tane söz söyleyip bunları da 'çıkarın ortaya, cevaplarını verin' dediğimizde cevap yok. Allah'ın izniyle bu takım saha içinde kalırsak sahadaki mücadeleyle o kupayı buraya getirir. Onun için buna bütün kalbimle inanıyorum. Buradan Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) ve Merkez Hakem Kuruluna (MHK) çağrıda bulunuyorum. Önümüzdeki hafta Türkiye'nin en büyük finali oynanacak. Hepsi bu maça odaklanmalı. En iyi hakemleri vermeleri lazım. VAR'a en iyi hakemleri koymaları gerek. Artık bu iş su kaldıracak durumda değil, Türk futboluna büyük bir saygısızlık var" ifadelerini kullandı.

Bu arada Gümüşdağ, hakemlerin baskıyı kaldıramadığını ve şampiyonluğu saha içinde hak edenin kazanması gerektiğine vurgu yaparak, "Bu MHK Başkanı'nın, heyetinin doğru düzgün insanlar olmadığı anlamına gelmiyor ama şunu görüyoruz ki hakemler bu baskıyı kaldıramıyor. Dolayısıyla mutlaka bu maça herkesin odaklanması lazım. Saha içinde hakeden kimse alıp bu şampiyonluk kupasını götürmelidir. Hakemlerin bir kısmına güvenmekte zorlanıyoruz. Dün hepimiz izledik, geçen hafta izledik inanılmaz. Ben sadece hayretle izliyorum. Söz bulamıyorum, camiaların çoğu ayağa kalkmış durumda. Bizim bir tane finalimiz var, finali kim alırsa şampiyon o" dedi. Sorumluluğun TFF ve MHK'de olduğunu sözlerine ekleyen Gümüşdağ, "Yabancı hakeme baştan beri karşıyım. Bizim bunu yapabilecek kalitede hakemlerimiz var. Israrla bu maçları yönetemeyen, yaşını miadını doldurmuş bu son 2 haftada verilen hakemlerin takipçisi olacağız. Bunların bu şekilde maç yönetmesinin, 3-5 haftayla cezalandırılmasının bir anlamı yok. Çünkü burada gözünün önünde VAR'ı göremeyen, kararları netleştiremeyen, karar verirken VAR'la çelişki içinde olan hakemlerin maç yönetmesine MHK izin vermemeli. Bu bizim işimiz değil, TFF ve MHK'nin işi" dedi.

VAR'ın doğru bir uygulama olduğunu da dile getiren Gümüşdağ, Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanan maçta verilen hakem kararlarının dünya basınında yer aldığını söyledi.

Gümüşdağ, adaletin sağlanması gerektiğini aktararak, "Kim hak ediyorsa kupa ona gidecek. Alanı da alkışlamayı biliriz. Türk futbol ailesi lütfen sakin olsun. MHK'nin gereken radikal kararları vermesi lazım bunun da takipçisi olacağız. Fikret Orman bana kulüpler birliği çağrısıyla ilgili bir teklif iletmedi. Lig bittiğinde TFF, MHK ve Kulüpler Birliği bir arada oturmalı ve bu konuyla ilgili aksiyon almalı. Herkes büyük bir emek veriyor. Kimsenin emeğine saygısızlık yapmamak lazım. Konuşan arkadaşlar boşa konuşuyor. Cevap dediğinizde cevap veremiyorlar. Kimin mağdur olduğunu bütün kamuoyu görüyor" diye konuştu.

Öte yandan Gümüşdağ, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında sakatlık yaşayan Emre Akbaba'ya da geçmiş olsun dileklerini iletti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları

12.05.2019 - Haber Kodu : 190512173

(FOTOĞRAFLI)