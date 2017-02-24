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Göksel Gümüşdağ'dan 900 TL'lik bilet için çağrı

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, Atiker Konyaspor'un Trabzonspor maçı öncesi bordo mavili taraftarlar için belirlediği 900 liralık bilet fiyatıyla ilgili çağrıda bulundu. Gümüşdağ'ın yazılı açıklaması şöyle; "Konya'da...

Göksel Gümüşdağ'dan 900 TL'lik bilet için çağrı

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, Atiker Konyaspor'un Trabzonspor maçı öncesi bordo mavili taraftarlar için belirlediği 900 liralık bilet fiyatıyla ilgili çağrıda bulundu.

Gümüşdağ'ın yazılı açıklaması şöyle;

"Konya'da oynanacak olan Konyaspor ile Trabzonspor maçına ilişkin ev sahibi kulüp tarafından açıklanan misafir takım taraftarlarına ait bilet fiyatına yönelik tartışmaları Kulüpler Birliği Vakfı olarak değerlendirmiş bulunuyorum. Geçmişe yönelik önemli iyi ilişkilere sahip Süper lig vakfımızın üyesi iki güzide kulübü arasında yaşanan bu tartışmanın tatlıya bağlanması gerektiğini düşünmekteyim.

Konyaspor ile yapılan görüşmelerde Trabzonspor Kulübü ve taraftarlarına yönelik bir fiyat belirlemesi olmadığı ve kendi taraftarlarının seyir yasağına ilişkin dikkat çekmeye yönelik bir çaba içerisinde oldukları ifade edilmiştir. Hedeflenen bu ise kanaatimizce maksat hasıl olmuş olup bilet fiyatı kararın Konyaspor yönetim kurulunca bir kez daha gözden geçirilmesini arzu ve rica etmekteyim."

İSTANBUL /

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