Gökhan Ünal'a 3 hafta süre

Gökhan'a verilen cezanın sadece taraftarlarla tartışmasından kaynaklanmadığı, kötü performansının da bu kararda etkili olduğu öğrenildi. Fiziyoterapist eşliğinde çalışan Süper Lig gol kralı apoletli futbolcunun tamamen iyileşmesi halinde yeniden kadroya dahil edileceği belirtildi. Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Tahir Şahin'le görüşen Gökhan'ın en kısa sürede iyileşip, gerçek performansına kavuşma sözü verdiği kaydedildi. FOTOĞRAFLI
Gökhan'a verilen cezanın sadece taraftarlarla tartışmasından kaynaklanmadığı, kötü performansının da bu kararda etkili olduğu öğrenildi. Fiziyoterapist eşliğinde çalışan Süper Lig gol kralı apoletli futbolcunun tamamen iyileşmesi halinde yeniden kadroya dahil edileceği belirtildi. Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Tahir Şahin'le görüşen Gökhan'ın en kısa sürede iyileşip, gerçek performansına kavuşma sözü verdiği kaydedildi. FOTOĞRAFLI