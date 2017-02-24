Gökhan Ünal'a 3 hafta süre

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Belediyespor'da geçen hafta 2-1 kaybedilen Eyüpspor maçının ardından bazı taraftarlarla tartıştığı için süresiz kadro dışı bırakılan Gökhan Ünal'a yönetimin 3 hafta süre verdiği bildirildi. Beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen ve art arda gelen sakatlıklar yüzünden uzun süre takımdan ayrı kalan tecrübeli futbolcudan 3 hafta içinde tamamen iyileşip, forma girmesi istendi.

Gökhan'a verilen cezanın sadece taraftarlarla tartışmasından kaynaklanmadığı, kötü performansının da bu kararda etkili olduğu öğrenildi. Fiziyoterapist eşliğinde çalışan Süper Lig gol kralı apoletli futbolcunun tamamen iyileşmesi halinde yeniden kadroya dahil edileceği belirtildi. Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Tahir Şahin'le görüşen Gökhan'ın en kısa sürede iyileşip, gerçek performansına kavuşma sözü verdiği kaydedildi. FOTOĞRAFLI