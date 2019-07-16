Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor'da

MALATYA, () Evkur Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor'da transfer harekâtı devam ediyor. Sarı-siyahlı ekip, son olarak Beşiktaş'ta forma giyen Gökhan Töre ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Malatya ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımla tecrübeli futbolcuya hoş geldin denilirken, hazırlanan videoda, Gökhan Töre'nin daha önce yaşadığı gol sevinçlerine yer verildi.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Gökhan Töre için hazırlanan video