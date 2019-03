Gökhan Töre'den Fikret Orman'a cevap

"Fikret Orman’ın söylediği; 'Oynamadan para kazanmak istedi. Ne yapalım ? Biz de saygı duyduk cümlesi bir iftiradır"

İSTANBUL

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre, siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman'ın kendisi için yapmış olduğu açıklamalara kişisel sosyal medya hesabından cevap verdi. Töre, "Fikret Orman’ın söylediği; 'Oynamadan para kazanmak istedi. Ne yapalım? Biz de saygı duyduk cümlesi bir iftiradır" dedi.

Töre'nin yapmış olduğu açıklamalar şu şekilde:

"Yüz on altı yıldır gerçek SEVGİ ve büyük özveri ile halkın takımı olmaya layık görülmüş Beşiktaş Futbol Kulübü'nün böylesine zan altında kaldığı ne görülmüş, ne de duyulmuştur. Bilinmelidir ki beni bu metni yazmaya ikna eden, gelecekteki büyük yeteneklerin bu gibi haksızlıklara uğramamaları, uğrasalar da korkmadan haklarını aramalarına önayak olmak; bir örnek teşkil etmektir. Çünkü gelecekte ismini gururla anacağımız o büyük yetenekler şu an bu metni okuyan belki kariyerinin başında bir futbolcu, belki beş yaşında hayaller kuran bir yeteneğin dedesi ya da okul takımında harikalar yaratan bir çocuğun annesi olabilir. Ben bu haksızlığa sessiz kalmıyorum.

FİKRET ORMAN'ın açıklamaları maalesef bizim ailemizden ve dostlarımızdan gördüğümüz, bildiğimiz “SEVGİ” anlayışının oldukça dışındadır. Bilinmelidir ki: Sözleşmemde yer alan miktarı her ay almak FIFA'nın koyduğu ve tüm dünyadaki futbol kulüplerinde yer alan oyuncular için geçerli olan bir haktır. FİKRET ORMAN’ın söylediği “ OYNAMADAN PARA KAZANMAK İSTEDİ. NE YAPALIM ? BİZ DE SAYGI DUYDUK “ cümlesi bir İFTİRADIR. Şimdiye kadar adı hiçbir haksızlıkta geçmemiş olan Beşiktaş Futbol Kulübünün, FİKRET ORMAN’ın görev döneminde yaşadığı sıkıntıları ve adının karıştığı MADDİ skandallar göz önüne alacak olursak sarf ettiği cümle kulağa oldukça RAHATSIZ EDİCİ ve UMURSAMAZCA geliyor. Artık resmi bütün olarak görebiliyorum. Sezon sonu anlaşmamın biteceği Beşiktaş Kulübü'nde forma giyme şansı yakalayamama sebebimin bonservis bedeli ödenmeden alınabilecek yani kulübe maddi bir getirisi olmayacak bir oyuncu olmam gerekçesine dayandırıyorum.

Bu sene SEZON BAŞI KAMPINDA YAPILAN TÜM TESTLERDE İLK SIRADAYDIM. VÜCUT DEĞERLERİM EN DOĞRU VE OLMASI GEREKEN, EN İYİ SEVİYEDEYDİ. Şenol Güneş Hocam : “ YENİ TRANSFERİMİZ GÖKHAN TÖRE “ açıklamasını yapmıştı. SONRASINDA Kadro dışı kaldığım 4 maça istinaden FİKRET ORMAN’a bir akşam vakti telefon açtım. Kendisi bana teknik direktör ile konuşacağını fakat verdiği kararlara karışmadığını söyledi. O zaman elbette bunu büyük bir saygı ile karşıladım Kendisi bana telefonu kapatmadan önce kahkaha atarak : “Gökhan ya sen merak etme yenileriz sözleşmeni sezon sonunda” dedi. Her röportajında “ sakatlıktan çıkamadı “ İFTİRASI arkasına çekinmeden saklanan Türkiye’nin en büyük kulüplerinden birinin Başkanı FİKRET ORMAN, henüz öngörmediği bir sezonun sonunu bana garantiledi. Bu büyük bir amatörlüktür. Bir insanın kaderi ile dalga geçerek oynamanın kendisinde vicdan azabı yaratmış olmasını umut ediyorum Bu yapılan ne profesyonel yöneticilik anlayışı ile ne de bulunduğu makam ile bağdaşmaktadır. Beşiktaş Yönetimi, yan transfer dönemi bitmesine 48 saat kala tarafımıza transfer için bir takım aramamızı söyledi. Elbette aradık. Bunun profesyonel bir transfer olamayacağını size önceki açıklamamda belirtmiştim Yurtdışı da dahil olmak üzere beni isteyen birkaç kulüp ismini FİKRET ORMAN ’ a ilettik. Buna istinaden tarafımıza : “ GEÇMİŞ VE GELECEK TÜM ALACAKLARINI BIRAKSIN; GİTSİN “ dendi. Bunu benim dışımda o dönem adı transfer ile anılan her isme yaptılar. Beni istemedikleri ve oynatmayacakları için kendilerine sözleşmeyi çift taraflı fesih etmeyi ve SADECE GEÇMİŞ ALACAKLARIMI vermelerini teklif ettim. Kabul etmediler. Kendileri bana sonrasında “ YURTDIŞINA GİDECEKSİN. Türkiye ’ de BAŞAKŞEHİR, FENERBAHÇE ve GALATASARAY ’ a gidemezsin sözleşmeye ekleyeceğiz öyle fesih edeceğiz. “ tehdidini bile çekinmeden savurdular. Böyle bir şey helal para kazanan hiç kimseye teklif dahi edilemez. Bu tekliflerini reddettikten sonra transfer dönemi bitimine son bir gün kala bana o gün boyunca “ 300 bin Euro bırak git, 200 bin Euro bırak git “ demeye devam ettiler. Beşiktaş Kulübü'nün maddi sıkıntılar çekmesi, isminin maddi birçok skandalda yer alması siz Beşiktaş taraftarını üzdüğü ve endişelendirdiği kadar BAZI ŞAHISLARI üzmüyor. Eğer meseleleri maddi problemler olsaydı transfer olmamışken ve ellerindeyken beni sahada her şekilde kullanırlardı. Çünkü buna hazırdım. Ve bunu bilmesi gereken herkese hazır olduğumu her fırsatta söyledim. Fakat bu şahısların amaçlarının Beşiktaş’ın başarısından çok daha başka şeyler olduğuna artık eminim. Ayrıca As Başkan Umut Güner ve yönetimde görev alan Ahmet Kavalcı takımdaki arkadaşların maaş ödemeleri yapılamadığı için verdikleri tepkilere istinaden benimle bizzat konuşup takım İle yönetim arasında köprü kurmamı istediler. “ Seni severler sayarlar; konuş “ dediler. Tabii ki konuştum. Biz takım arkadaşlarımla o dönem 6 aylık alacağımız varken “ ALACAĞIMIZ YOKTUR ” ibareli bir kağıda imza attık. Sonrasında bize Aralık ve Ocak ayı ödemesi içeren bir senet imzalattılar. Senedin temini için gittiğimde hesapta bakiye olmadığı için ödeme alamadım. İkinci sezon kulübün Antalya hazırlık kampına gidemeyeceğimi sizin gibi internetten öğrendim. Sonrasında menajerim FİKRET ORMAN ’ ı aradı. Kendisi açmadı ve dönmedi. Yardımcılarından randevu talebinde bulunduk. Reddedildi. Benim telefonumu açacağı düşüncesiyle kendisini iki kez üst üste aradım fakat açmadı. Korumasına mesaj attım. İleteceğini söyledi. Muhakkak iletmiştir ama kendisinin ciddiye almadığına eminim. Sonrasında FİKRET ORMAN’ın bizzat talebi ile gönderilen “ yeni sezon “ programım geldi. Yeni sezona Beşiktaş Fulya Hakkı Yeten Tesisinde belli olmayan bir çalışma programı ile devam edecektim. İlk haftalarda oradaki ekip ile bireysel çalışmalar yaptık. FAKAT sosyal medya hesaplarımdan yaptığım ilk açıklamamdan sonra bir “ CEZA “ olarak çalışma saatlerimde ekibin yer almadığı, kendileriyle çalışma fırsatı bulamadığım günler geçirdim Sahanın sentetik olmasının sorun yaratacağını söylediğimde FİKRET ORMAN’m ÖZEL İSTEĞİ olduğu söylendi. Sentetik bir saha futbolcunun en büyük düşmanlarından biridir. Sakatlanma riski yüzde doksandır.( Alt yapı takımımızda yer alan genç meslektaşlarımdan 5 tanesi bu sene sentetik saha sebebiyle çapraz bağ yırtılmasına maruz kalmıştır.) Hakkımda yaptıkları her açıklamayı siz değerli BEŞİKTAŞ TARAFTARI İle aynı anda internetten öğrendim Bugün, gelecek sezonda futbol kariyerime Beşiktaş Futbol Kulübü ile devam etmeyeceğimi, ŞİMDİKİ GÖREV SAHİBİ ŞAHSIN ağzından duymuş olduk. Kendisine tek tavsiyem: bugün telaffuz ederken tereddüt etmediği "SEVMEK” fiilinin gerçek anlamını ve gücünü siz BEŞİKTAŞ taraftarından öğrenmek için çaba göstermesi olur. Saygıdeğer BEŞİKTAŞ TARAFTARI, benim bu formadaki tüm hakkım son damlasına kadar size helal olsun. UNUTMAYIN Kİ BEŞİKTAŞ FUTBOL KULÜBÜNÜN ASIL SAHİBİ BEŞİKTAŞ TARAFTARIDIR. Sizi çok seviyorum, hakkınızı helal edin. Ve FİKRET ORMAN’a önümüzdeki Beşiktaş Başkanlığı seçiminde BOL ŞANS DİLERİM."

