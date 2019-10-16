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Gökhan İnler, genç oyunculara taş çıkartıyor
Medipol Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Gökhan İnler, bireysel çalışmaları ile göz dolduruyor. Antrenmanlar dışında antrenör Mo Ali Heydarpour ile ekstra çalışmalar gerçekleştiren yıldız oyuncu, profesyonelliğiyle genç futbolculara...
SPOR 16.10.2019, 10:21
Medipol Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Gökhan İnler, bireysel çalışmaları ile göz dolduruyor. Antrenmanlar dışında antrenör Mo Ali Heydarpour ile ekstra çalışmalar gerçekleştiren yıldız oyuncu, profesyonelliğiyle genç futbolculara örnek oluyor. Performansıyla dikkat çeken 35 yaşındaki oyuncu, genç futbolculara taş çıkartıyor.
Başakşehir'in tecrübeli orta sahası Gökhan İnler, ilerleyen yaşına rağmen günlük antrenmanlarla yetinmiyor. Antrenör Mo Ali Heydarpour ile özel çalışmalar yapan İnler, bugüne kadar tek bir antrenman bile kaçırmadı. Geçmişten bugüne forma giydiği Udinese, Napoli, Leicester City ve Beşiktaş'ta da bu çalışkanlığını gösteren yıldız oyuncu, 35 yaşında olmasına rağmen Medipol Başakşehir'de de aynı heyecanını sürdürüyor. Tecrübesinin yanında hızı, tekniği, dengesi ve konsantrasyonu ile parmak ısırtan İnler, özel yaptığı çalışmalarla sürekli formda kalmayı başarıyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Gökhan İnler'in yaptığı özel çalışmalardan görüntüler
Başakşehir'in tecrübeli orta sahası Gökhan İnler, ilerleyen yaşına rağmen günlük antrenmanlarla yetinmiyor. Antrenör Mo Ali Heydarpour ile özel çalışmalar yapan İnler, bugüne kadar tek bir antrenman bile kaçırmadı. Geçmişten bugüne forma giydiği Udinese, Napoli, Leicester City ve Beşiktaş'ta da bu çalışkanlığını gösteren yıldız oyuncu, 35 yaşında olmasına rağmen Medipol Başakşehir'de de aynı heyecanını sürdürüyor. Tecrübesinin yanında hızı, tekniği, dengesi ve konsantrasyonu ile parmak ısırtan İnler, özel yaptığı çalışmalarla sürekli formda kalmayı başarıyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Gökhan İnler'in yaptığı özel çalışmalardan görüntüler
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