Son Dakika
Gökhan Gönül'ün adalesinde zorlanma tespit edildi
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton ile oynadığı karşılaşmada ağrı hisseden Gökhan Gönül'ün sol bacak adalesinde birinci derecede zorlanma tespit edildi. Deneyimli futbolcunun tedavisine başlandı. Siyah-beyazlıların geçen...
SPOR 05.10.2019, 17:24
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton ile oynadığı karşılaşmada ağrı hisseden Gökhan Gönül'ün sol bacak adalesinde birinci derecede zorlanma tespit edildi. Deneyimli futbolcunun tedavisine başlandı.
Siyah-beyazlıların geçen perşembe akşamı kendi sahasında İngiliz ekibi Wolverhampton ile oynadığı maçta sol üst arka adalesinde (biseps) ağrı hisseden Gökhan Gönül'ün muayenesi yapıldı. Ardından Acıbadem Hastanesi'nde MR'ı çekilen futbolcunun adalesinde birinci derece zorlanma olduğu belirlendi. Tecrübeli futbolcunun tedavisine başlandığı bildirildi.
Siyah-beyazlıların geçen perşembe akşamı kendi sahasında İngiliz ekibi Wolverhampton ile oynadığı maçta sol üst arka adalesinde (biseps) ağrı hisseden Gökhan Gönül'ün muayenesi yapıldı. Ardından Acıbadem Hastanesi'nde MR'ı çekilen futbolcunun adalesinde birinci derece zorlanma olduğu belirlendi. Tecrübeli futbolcunun tedavisine başlandığı bildirildi.
17°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 05 Ekim 2019
|İmsak
|05:34
|Güneş
|06:58
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:11
|Akşam
|18:47
|Yatsı
|20:06
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Konyaspor
|7
|12
|3. Fenerbahçe
|7
|11
|4. Gaziantep FK
|6
|11
|5. Antalyaspor
|7
|11
|6. Malatyaspor
|7
|10
|7. Trabzonspor
|6
|9
|8. Sivasspor
|6
|9
|9. Galatasaray
|6
|9
|10. Başakşehir
|6
|8
|11. Denizlispor
|7
|8
|12. Ankaragücü
|6
|8
|13. Çaykur Rizespor
|6
|8
|14. Kasımpaşa
|7
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|2. Altay
|7
|12
|3. Bursaspor
|7
|12
|4. Ümraniye
|6
|11
|5. Hatayspor
|6
|11
|6. Adana Demirspor
|6
|10
|7. Balıkesirspor
|6
|10
|8. Keçiörengücü
|6
|10
|9. Osmanlıspor
|6
|10
|10. Fatih Karagümrük
|6
|9
|11. İstanbulspor
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Giresunspor
|7
|5
|16. Menemen Belediyespor
|6
|4
|17. Boluspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|8
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Brighton
|8
|9
|13. Sheffield United
|7
|8
|14. Wolverhampton
|7
|7
|15. Southampton
|7
|7
|16. Everton
|7
|7
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Levante
|8
|11
|10. Eibar
|8
|9
|11. Valencia
|7
|9
|12. Real Valladolid
|7
|9
|13. Real Betis
|8
|9
|14. Osasuna
|7
|8
|15. Deportivo Alaves
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|8
|2