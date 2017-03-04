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Gökhan Gönül: "Hepimiz galibiyetten mutluyuz''

"Taraftarlar geldiğim günden bugüne kadar her zaman arkamda oldular" "Sarı kart doğru karardı" "Yarın herkes Olympiakos maçının havasına takım girecektir"   SERCAN SAPANATAN / İSTANBUL,()   Süper...

Gökhan Gönül: "Hepimiz galibiyetten mutluyuz''

"Taraftarlar geldiğim günden bugüne kadar her zaman arkamda oldular"

"Sarı kart doğru karardı"

"Yarın herkes Olympiakos maçının havasına takım girecektir"

 

SERCAN SAPANATAN / İSTANBUL,()

 

Süper Lig'de Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı Çaykur Rizespor maçında takımının tek golünü atan Gökhan Gönül, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğun hayal olmadığını, maçlara tek tek bakacaklarını söyledi.

Çaykur Rizespor maçı değerlendiren ve attığı gol ile ilgili Gökhan Gönül şunları söyledi: "Derbide kazandıktan sonra bu maç önemliydi. Puan kaybında derbinin bir anlamı kalmayacaktı. Ligin son haftalarına doğru herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Puan aslanın ağzında oluyor. Maçlardan önce kimin favori olduğunun bir önemi yok. Son haftalarda umulmayan puan kayıpları gerçekleşebiliyor. Son dakikalara doğru gol de yiyebilirdik. Hepimiz galibiyetten mutluyuz. Bazen pozisyonu sezersiniz, orada bulunmak istersiniz. Şans da yanınızda olursa top önünüze düşer. Ben de değerlendirdim ve galip ayrıldık. Hiçbir maç kolay değil. Son haftalar daha da zor olacak. O yüzden şansını iyi değerlendiren, bulduğu pozisyonları gole çeviren takımlar puan alacak."

"TARAFTARLAR GELDİĞİM GÜNDEN BUGÜNE KADAR HER ZAMAN ARKAMDA OLDULAR"

Beşiktaş taraftarının kendisine çok destek verdiğini belirten milli futbolcu, "Geldiğim günden bugüne kadar her zaman arkamda oldular, destek oldular. Onların gücünü hissettim. Sahaya da o bilinçle çıktım. Golden sonra sezon başından beri gösterdikleri sevgileri daha da dışarı çıktı. Sadece benim değil bütün takımın arkasında duruyorlar. İnşallah sezon sonu gülen taraf biz olacağız" dedi.

"SARI KART DOĞRU KARARDI"

Karşılaşmada gördüğü sarı kart sonrası haftaya cezalı konuma gelen Gökhan Gönül bu durum ile alakalı olarak 'Kart doğru karardı' dedi..

"YARIN HERKES OLYMPİAKOS MAÇININ HAVASINA GİRECEKTİR"

UEFA Avrupa Ligi hakkında ise tecrübeli isim şunları söyledi: "Neden hayal olsun? Maçlara kazanmak için çıkıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nden 1 mağlubiyetle elendik. Çıktığımız maçlara öylesine çıkacak halimiz yok. Neden UEFA Kupası olmasın, neden final olmasın. Bunun önünde engel yok. Daha çok çalışıp daha çok konsantre olup maç maç düşünmek lazım. Yarın herkes Olympiakos maçının havasına girecektir.'

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Gökhan Gönül'ün açıklamaları

 

 

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