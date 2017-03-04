Gökhan Gönül: 'Gol attığım için mutluyum'

İSTANBUL,() - SPOR Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi. Maçın tek golünü atarak takımının kazanmasını sağlayan Gökhan Gönül, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Gökhan Gönül, "Her futbolcu gibi biz de sahada işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bazen böyle ekstra durumlar da oluyor. Bugün bana nasip oldu. O yüzden mutluyum. Ligimizde özellikle bu haftalarda maçtan önce kağıt üzerinde favori şu takım, bence bu söylemler bizim ligimizde bana göre geride kaldı. Çünkü artık herkes mücadele ediyor. Herkes canını dişine takıyor. O yüzden zor geçecektir. Biz takım olarak da bunun farkındaydık. İçeride belki daha fazla pozisyona girdiğimiz maçlar oldu. Ama dediğim gibi artık özellikle son haftalara gelindikçe herkes elinden gelenin fazlasını vermeye çalışıyor. Bugün bunlardan bir tanesiydi" dedi.