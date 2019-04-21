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Gökhan Akkan: İyi bir oyun sergiledik

İbrahim ALİOĞLU - Mustafa AKIN / İSTANBUL () - Çaykur Rizespor'un milli kalecisi Gökhan Akkan, berabere sonuçlanan Medipol Başakşehir maçını değerlendirdi. Medipol Başakşehir karşısında alınan 1-1'lik beraberlik için Akkan, "Biz planladığımız...

Gökhan Akkan: İyi bir oyun sergiledik

İbrahim ALİOĞLU - Mustafa AKIN / İSTANBUL () - Çaykur Rizespor'un milli kalecisi Gökhan Akkan, berabere sonuçlanan Medipol Başakşehir maçını değerlendirdi.
Medipol Başakşehir karşısında alınan 1-1'lik beraberlik için Akkan, "Biz planladığımız gibi oynadık. İstediğimiz buydu. İlk yarıda kontra ataklardan pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. İkinci yarıda aynı şekilde oyunumuzu sürdürdük. Başakşehir bu ligin iyi takımlarından biri. Onlara direnç koymak bazen zor oluyor. Dolayısıyla ikinci yarı daha çok üstümüze geldiler. İkinci yarıda pozisyonlar bulduk. Son dakikalarda verilen penaltı ile maç 1-1 bitti. Biz kendi açımızdan baktığımızda iyi oyun sergiledik. İyi bir şekilde oynadık. Bu da bizi mutlu ediyor" şeklinde konuştu.
"TAKDİR HAKEMİN"
Medipol Başakşehir'in uzatma dakikalarında kazandığı penaltı atışı için Akkan, "Penaltı pozisyonuna yakındım ama o an temas var mı, yok mu tam bir şekilde göremedim. Çünkü benim odağım top olduğu için adama nasıl müdahale yaptı, çekti mi, tuttu mu görmedim. Tekrarını da izlemedim. Takdir hakemindir. Öyle karar verdi. Diyecek bir şey yok" açıklamasında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Gökhan Akkan'ın açıklamaları

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