Goalball Erkekler Yükselme Grubu müsabakaları başladı

Ramazan SARICI / ÇANKIRI () - Goalball Erkekler Yükselme Grubu müsabakaları Çankırı Hasan Fehmi Gökşen Kapalı Spor Salonu’nda başladı. 32 ilden 40 takım ve 420 sporcunun katıldığı müsabakalar 3 Ağustos tarihine kadar Çankırı'da devam edecek.

Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ekrem Gerginci, daire amirleri, sporcular ve sporseverlerin katılımıyla Goalball Erkekler Yükselme Grubu açılış seremonisi Hasan Fehmi Gökşen Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşmasını yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Gerginci, turnuvaya katılan tüm kulüp ve sporculara başarılar diledi. Gerginci, "Çankırı'nın spor kenti olması için atmış olduğumuz adımlardan birisi olan bu müsabakaların ilimizde oynanmasında başta federasyon başkanımız Hasan Sayyıdan beyefendiye ve yönetim kuruluna teşekkürlerimi sunuyorum. Çankırı bundan sonraki süreçte de spor faaliyetleri adına çok önemli bir şehir olduğunu gösterecek ve özellikle coğrafi konumu itibarıyla avantajını çok iyi şekilde değerlendirecektir" dedi.

Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan da engellilere fırsat verildiği takdirde her şeyi başarabileceklerini ifade ederek, "Biz görme engeliler olarak, imkan ve fırsat verildiği zaman neler yapabileceğimizi dünyaya gösterdik. Dünya ve Avrupa şampiyonluğu aldık. Engellilere fırsat verildiği ve toplum tarafından anlaşıldığı zaman daha büyük başarılara imza atacaktır. Biz şunu söylüyoruz. Biz toplumun bütün sorunlarını görüyoruz. O sorunlara gerektiği kadar duyarlıyız. Toplum da lütfen bizi görsün. Görmek sadece görme uzvu olan gözle gerçekleşmediğinin, gerçek görmenin beyinde olduğunu herkesin bilmesi gerekir" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından müsabakalar başladı.

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