Goalball’da hedef Avrupa Şampiyonası

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, ()-



TÜRKİYE Goalball Erkek Milli Takımı, Ekim ayında katılacağı Avrupa Şampiyonası'nda kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor.

4-14 Ekim tarihleri arasında Almanya’nın Rostock kentinde düzenlenecek olan Goalball Avrupa Şampiyonası’na da katılacak olan Milli Takım, 2015 yılında kazanılan Avrupa şampiyonluğunu bu yıl da tekrarlamak istiyor. Aksaray’da Avrupa Şampiyonası için kamp yapan Goalball Erkek Milli Takımı günde çift idmanla 4 saat çalışarak hazırlıklarını sürdürüyor.

Goalball Erkek Milli Takımı Sportif Direktörü Salih Rençber, Temmuz ayında Amerika Birleşik Devletleri'nin İndiana eyaletinde gerçekleşen Dünya Yaz Oyunları'nda ikinci oldukları ve 2020'de Tokyo'da yapılacak Paralimpik Oyunlara katılmaya hak kazandıklarını hatırlattı. Rençber, şöyle konuştu:

''Dünya Yaz Oyunları'na toplam 13 ülke katıldı. Biz 13 takım arasından finale kadar çıkmayı başardık. Son maçımızda Litvanya’ya yenilerek ikinci olduk ve Tokyo 2020 kotamızı aldık. 2020 yılının 28 Ağustos tarihinde inşallah oyuncularımızla beraber Tokyo’da Paralimpik Oyunları'nda derece alıp memleketimizi ödüllendireceğiz. Bunun yanında 4 Ekim’de Almanya’nın Rostock kentinde Avrupa Şampiyonası var. Orada da şampiyon olursak bu kota alışımızı süsleyeceğiz. Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. İlk hedefimiz Avrupa şampiyonası ondan sonra ise hedefimiz Paralimpik Oyunları.”

2008 yılından bu yana yükselen bir grafikleri olduğunu belirten Goalball Erkek Milli Takım kaptanı Hüseyin Alkan ise, ''Cumhuriyet tarihinde bir ilki başararak Londra’da Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandık. 2015 yılında ise Avrupa şampiyonu olduk. Takım sporlarında üçüncü kez Paralimpik Oyunları'na hak kazanan ilk takım biz olduk. Amerika’da inandık ve hedefimiz olan Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazandık. Finale kadar namağlup 8’de 8 yaptık ve son maçımızda gruplarda yendiğimiz Litvanya’ya yenildik. Şimdi önümüzde bir Avrupa Şampiyonası var. 2015 yılında Finlandiya’da şampiyonluğumuz vardı. Bunu tekrar başarmak istiyoruz. Goalball Erkek Milli Takımı olarak dünyada ses getirmiş bir ülkeyiz. Bunu başaracağımıza inanıyoruz. Bu zamana kadar iki kez olimpiyatlarda birinciliği elimizden kaçırdık. Bu kez kaçırmayacağız” şeklinde konuştu.

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- İdmandan detaylar

- Goalball Erkek Milli Takımı Sportif Direktörü Salih Rençber röp

- Goalball Erkek Milli Takımı kaptanı Hüseyin Alkan röp