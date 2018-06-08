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Goalball Kadın Milli Takımı, dünya kupasında finalde

İSTANBUL,() -  Görme Engelliler Goalball Kadın Milli Takımı, 2018 Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi.  İsveç'te 30 Mayıs'ta başlayan ve bugün sona erecek olan 2018 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Görme Engelliler Goalball...

Goalball Kadın Milli Takımı, dünya kupasında finalde

İSTANBUL,() - 

Görme Engelliler Goalball Kadın Milli Takımı, 2018 Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi. 
İsveç'te 30 Mayıs'ta başlayan ve bugün sona erecek olan 2018 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Görme Engelliler Goalball Kadın Milli Takımı adını finale yazdırdı. Rusya'nın ardından gruplarda ikinci olan ve çeyrek finalde Amerika, yarı finalde ise Brezilya'yı mağlup eden mililer, saat 17:00'de Rusya ile şampiyonluk mücadelesine çıkacak. 
Beklenen bir başarı elde ettiklerini dile getiren Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, Doğan Haber Ajansı'na () yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Başarılı olmuş bir Goalball Milli Takımımız var. Paralimpik liginde de altın madalya kazandılar. Geçen sene düzenlenen Avrupa şampiyonasında Rusya'nın ardından ikinci olmuştuk. Kader budur ki yine Rusya ile dünya şampiyonasında karşılaşacağız. İnanıyorum ki Rusya'yı yenip dünya şampiyonu olacağız ve bunu tarihimizde ilk kez gerçekleştirip şampiyonluk unvanını alacağız. En önemlisi de dünya şampiyonasında ilk ikiye giren takımlar 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda direkt katılma hakkı elde edecekler yani 2018 yılında şampiyonada gösterdiğimiz başarı neticesinde 2020 Tokyo Olimpiyatları'na doğrudan katılacağız" dedi.

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