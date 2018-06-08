Goalball Kadın Milli Takımı Dünya 2'ncisi oldu

Türkiye - Rusya: 3 - 4

İSTANBUL,()

Görme Engelliler Goalball Kadın Milli Takımı, 2018 Dünya Şampiyonası finalinde Rusya'ya 4-3 mağlup olarak Dünya 2'ncisi oldu.

Rusya'nın ardından gruplarda ikinci olan ve çeyrek finalde Amerika, yarı finalde ise Brezilya'yı mağlup eden mililer finalde Rusya'ya mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Türkiye bu sonuçla 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Türkiye'nin Golball sporunda başarılı olduğunu belirten Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan Doğan Haber Ajansı'na () yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Golball sporunda alınan bu sonuç ülke için önemli bir başarı. Golball sadece görme engellilerin yaptığı bir spor. Biz bu sporda daha önce 2015'te Avrupa Şampiyonu, 2016'da Paralimpik Oyunları şampiyonu olurken, 2017'de Avrupa ikincisi, bu sene ise Dünya ikincisi olduk. Bizim dünyada bir rakibimiz var o da Rusya. Avrupa'da ikinci olduğumuzda yine onlara yenilmiştik. 2016'da Rusya cezası sebebiyle yoktu ve biz şampiyon olmuştuk. Geçen sene de bizi 4-5 sayı farkla mağlup etmişlerdi. Bugün sporun şansı yanımızda değildi. 3 tane topumuz direkten döndü ve 1 sayı farkla yenildik. 2019'da biz şampiyon olacağız."