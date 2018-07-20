Goalball'da şampiyon Boğaziçi oldu

Murat KÜÇÜK/BOLU,()

Bolu'da düzenlenen Goalball Türkiye 1'inci ve 2'inci Lig final müsabakalarında şampiyon Boğaziçi Engelliler Spor Kulübü olurken, 2'nci Lig şampiyonu Yıldırım Beyazıt Görme Engelliler Spor Kulübü oldu.

Bolu'da 2'nci devresi düzenlenen Goalball Türkiye 1'nci ve 2'nci Ligi müsabakaları tamamlandı. 1'nci Lig'de şampiyon Boğaziçi Engelliler Spor Kulübü oldu. Sezonu, 2'nci sırada Göreneller Görme Engelliler Spor Kulübü tamamlarken, 3 ise Goalball Görme Engelliler Spor Kulübü oldu. 2'nci Lig'de ise şampiyonluk ipini göğüsleyen takım Yıldırım Beyazıt Görme Engelliler Spor Kulübü oldu. Konya Mevlana Görme Engelliler Spor Kulübü 2'nci olurken, Gaziantep Mithat Enç Görme Engelliler Spor Kulübü de sezonu 3'üncü sırada tamamladı. Müsabakaların tamamlanmasının ardından dereceye giren takımların görme engelli oyuncuları oyun havaları eşliğinde oynayarak kutlama yaptı. Sporculara, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan tarafından madalya ve kupaları verildi.

Sayyıdan kupa töreni sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu 8 branşta faaliyet sürdürmektedir. Bu 8 branştan biri olan Goalball branşını burada gerçekleştirdik. Goalball branşı paralimpik olması ve dünyada sadece görme engellilerin yaptığı bir spor branşı olması nedeniyle çok önemli. Federasyonumuz devletimizin katkıları ile ciddi anlamda mesafeler kat etti. Görme engelliler bir sporla uğraştıkları sosyal aktivite gerçekleştirmiş oluyor. Atıl olan görme engelliler, spor sayesinde üretken bir birey haline geliyorlar. Üretken insanlar kendinden emin olurlar. Kendinden emin oldukları için daha çok mutlu olurlar" dedi.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Maçtan görüntüler

-Madalya töreni

-Hasan Sayyıdan'ın açıklamaları

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