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GMG Kırklarelispor, Medipol Başakşehir'i kupanın dışına itti

SPOR 21.01.2020, 16:09
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GMG Kırklarelispor, Medipol Başakşehir'i kupanın dışına itti

GMG Kırklarelispor - Medipol Başakşehir: 0-0

Ali Can ZERAY / KIRKLARELİ ()

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Koray Gencerler (xxx), Volkan Ahmet Narinç (xxx), Mehmet Kısal (xxx)
GMG KIRKLARELİSPOR: İbrahim Demir (xxxx) - Davut (xxx),  İbrahim Sürgülü (xxx), Müslüm (xxx), Bahadır (xxx), Emre Keleşoğlu (xxx), Yüksel (xxx) (Dk. 74 Yusuf Çelik xx), Caner (xxx), Enis (xxx) (Dk. 84 Serkan x), Mert (xxxx), Malik (x) (Dk. 88 Deniz Ataç)
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan (xx) -  Uğur (xx), Skrtel (xx), Clichy (xx), Aziz (xx), Azubuike (xx) (Dk. 79 Kerim Frei x), Aleksic (xx), Berkay(x) (Dk. 26 Robinho xx), Visca (xx), Gulbrandsen (x) (Dk. 64 Crivelli x), Demba Ba (xx)
SARI KARTLAR: Emre Keleşoğlu, Yüksel, Malik, Deniz Ataç (GMG Kırklarelispor) - Skrtel, Aleksic, Robinho, Visca (Medipol Başakşehir)

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Kırklarelispor, İstanbul'da 1-1 berabere kaldığı Medipol Başakşehir ile evinde 0-0 berabere kalarak, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Kırklarelispor, kupada Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü ve Gaziantep FK'nin ardından Medipol Başakşehir'i de eleme başarısını gösterdi.
Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de izledi.

3'üncü dakikada Visca'nın kaleye kavisli gönderdiği topu kaleci son anda tokatlayarak kornere çeldi.
11'inci dakikada Visca'nın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Aleksic kullandı. Kaleye giden topu kaleci çevirirken, dönen topa Gulbrandsen'in kafa vuruşu yine kalecide kaldı.
13'üncü dakikada sağ taraftan Emre Keleşoğlu'nun ortasında Malik'in kafa vuruşu üstten auta çıktı.
23'üncü dakikada defanstan seken topa Aleksic'in rövaşata vuruşunu kaleci son anda çeldi.
24'üncü dakikada kafa topu mücadelesinde yüzüne darbe alan Berkay sakatlanarak oyun dışına alındı. Berkay'ın yerine Robinho oyuna dahil oldu.
50'nci dakikada Robinho'nun ceza alanı içinden vuruşu kaleci İbrahim Demir'de kaldı.
52'nci dakikada ceza alanı içinde oluşan karambolde en son Aleksic'in yaptığı vuruş defanstan döndü.
65'inci dakikada Robinho'nun ceza alanı dışından vuruşu kaleciden döndü. Dönen topa dokunan Demba Ba topu filelere gönderdi. Gol, VAR'ın ofsayt kararı ile iptal edildi.
71'inci dakikada Robinho'nun köşe atışında Demba Ba'nın kafa vuruşu direkten dışarı gitti.
87'nci dakikada Demba Ba'nın indirdiği topa ceza alanı içinde Kerim Frei'nin vuruşunda top üstten dışarı gitti.
Karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.

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