GMG Kastamonuspor - Sivas Belediyespor: 2-1
Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, () - STAT: Gazi HAKEMLER: Efe Tanrıverdi (xxx), Emir Kılıçarslan (xxx), Gökhan Coşar (xxx) GMG KASTAMONUSPOR: İsmail (xx)- Recep (xx), Özgür İleri (xx), İlyas (xx), Berkay (xxx) (Dk.58 Yusuf x, Dk.80 Muhammed x),...
Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, () -
STAT: Gazi
HAKEMLER: Efe Tanrıverdi (xxx), Emir Kılıçarslan (xxx), Gökhan Coşar (xxx)
GMG KASTAMONUSPOR: İsmail (xx)- Recep (xx), Özgür İleri (xx), İlyas (xx), Berkay (xxx) (Dk.58 Yusuf x, Dk.80 Muhammed x), Harun (xx), Faruk (xx), Özgür Yılmaz (xx), Alican (xxx), Ömer (xx) (Dk. 73 Doğanay x), Hakan (xx)
SİVAS BELEDİYESPOR: Hayrullah (x)- Safa (x), Onur Uslucan (x) (Dk.32 Mustafa Aydın x), Mustafa Aydoğdu (x) (Dk.68 Onur Erdem Günel x),Gencay (x), Burak (xx), Serkan (xx), Kerem (xx), Osman (x) (Dk.76 Mehmet x), Ömer (x), Faruk (x)
GOLLER: Dk.45 Alican, Dk.63 Yusuf (GMG Kastamonuspor), Dk.87 Onur Erdem Günel (Sivas Belediyespor)
SARI KARTLAR: Hakan, Özgür Yılmaz (GMG Kastamonuspor), Kerem (Sivas Belediyespor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor, kendi sahasında konuk ettiği Sivas Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
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