GMG Kastamonuspor-Niğde Anadolu FK: 2-1

STAT: Gazi

HAKEMLER: Selim Özen (xx), Özcan Sultanoğlu (xx), Emre Doğu (xx)

GMG KASTAMONUSPOR: İsmail (xx)-, Doğanay (x), İlyas (xx), Metincan (xx), Harun (x), Birkan (x) (Dk. 66 Recep x), Faruk (x) (Dk.57 Yusuf x), Hakkı Can (xx), Özgür Yılmaz (xx), Ali Can (x) (Dk. 58 Özgür İleri x), Ömer (x)

NİĞDE ANADOLU FK: Muhammet (x)-, Rıza (x), Metehan (x), Ali Mert (x), Atalay Gürel (x), Atalay Yıldırım (xx) (Dk.65 Hakkı) Dk. 76 Şahan x), Hüseyin (x), Altar (x) (Dk. 81 Yusuf Can x), Emir Can (xx), Aykut (x) Recep (x)

GOLLER: Dk.74 Metincan, Dk.90 İlyas (GMG Kastamonuspor) Dk.64 Atalay Yıldırım (Niğde Anadolu FK)

SARI KARTLAR: Ömer, Yusuf, Ali Can, Özgür Yılmaz (GMG Kastamonuspor) Recep, Emir Can (Niğde Anadolu FK)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 61 Aykut (Niğde Anadolu FK)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta GMG Kastamonuspor, sahasında konuk ettiği Niğde Anadolu FK’yı 2-1 mağlup etti.

64’üncü dakikada Niğde Anadolu FK atağında, Ali'nin sağdan ortasında topla buluşan Atalay Yıldırım'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

74’üncü dakikada GMG Kastamonuspor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına Metincan Cici geçti. Metincan'ın ceza sahası dışından kesme vuruşunda top ağlara gitti. 1-1

90’ıncı dakikada GMG Kastamonuspor'dan Yusuf topu soldan ceza sahasına ortaladı. Ömer arka direkte topu kafa ile kale içine indirdi. İlyas bomboş pozisyonda topu ağlarla buluşturdu. 2-1

Karşılaşma ev sahibi GMG Kastamonuspor’un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.