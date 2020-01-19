GMG Kastamonuspor-Kırşehir Belediyespor:1-0
Gürkan YILMAZ/KASTAMONU ()
STAT: Gazi
HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy (xx), Salim Şanlıer (xx), Dinan Bilen (xx)
GMG KASTAMONUSPOR: İsmail (xx)-, Recep (xx), Özgür İleri (xx), Doğanay (xx) (Dk.79 Alican x), Metincan (xxx), Harun (xx), Yusuf (xx) (Dk.87 Hakkı Can x) Faruk (xx), Özgür Yılmaz (xx), Ömer (xx) (Dk. 72 Berkay x), Hakan (xx)
KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR: Bekir (x)-, Birol (x), Emrah (x), Serhat (x), Erbay (x) (Dk.76 Serkan x), Sefa (x) (Dk.46 Berkay x), Oğuzhan (xx), Yaşar (x), Muhammed (x) (Dk.62 Ahmet x), Turan (x), Onur (x)
GOLLER: Dk. 45 Metincan (GMG Kastamonuspor)
SARI KARTLAR: Özgür Yılmaz, Recep, Özgür İleri (GMG Kastamonuspor) Onur, Yaşar, Serhat (Kırşehir Belediye spor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta GMG Kastamonuspor, sahasında konuk ettiği Kırşehir Belediyespor’u 1-0 mağlup etti.
45'nci dakikada GMG Kastamonuspor’un hızlı geliştirdiği atakta, Metincan ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluştu. Beklemeden kaleye gönderdiği şut Kaleci Bekir'in solundan ağlarla buluştu. 1-0
Karşılaşma ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016