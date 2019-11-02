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GMG Kastamonuspor - Anagold 24 Erzincanspor: 5-6 (Ziraat Türkiye Kupası)

Gürkan YILMAZ / KASTAMONU, () STAT: Gazi HAKEMLER: Alper Oran (xxx), Arif Dilmeç (xxx), Abdülhamit Söyler (xxx) GMG KASTAMONUSPOR: İsmail (xx)-, Özgür İleri (xx), Yusuf (xx), Bekir  (xx) (Dk. 57 Doğanay x), Nezir (xx) (Dk. 94 Berkay ), Birkan...

SPOR 30.10.2019, 16:36
GMG Kastamonuspor - Anagold 24 Erzincanspor: 5-6 (Ziraat Türkiye Kupası)

Gürkan YILMAZ / KASTAMONU, ()

STAT: Gazi
HAKEMLER: Alper Oran (xxx), Arif Dilmeç (xxx), Abdülhamit Söyler (xxx)
GMG KASTAMONUSPOR: İsmail (xx)-, Özgür İleri (xx), Yusuf (xx), Bekir  (xx) (Dk. 57 Doğanay x), Nezir (xx) (Dk. 94 Berkay ), Birkan (xx), Faruk (xx), Hakkı (xx) (Dk. 67 Özgür Yılmaz x), Ömer (xx) (Dk. 57 Oğuzhan x), Sıddık (xx), Hakan (xx)
ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Süleyman (x)-, Abdurrahman (x) (Dk. 75 Osman x), Yunus Emre Çakır (x), Enes (x), Hüseyin Çıray (xx), Ali (x) (Dk. 63 Emre x), Uğurcan (xx), Yunus Emre Tok (xx), Halil (xx) (Dk. 94 Mümin x), Berke (x) (Dk. 38 Hüseyin Erol x), Tuncay (x)
GOLLER: Dk. 87 Faruk (pen) (GMG Kastamonuspor), Dk. 72 (Anagold 24 Erzincanspor)
SARI KARTLAR: Nezir, Özgür, İsmail (GMG Kastamonuspor) Halil, Yunus Emre Çakır (Anagold 24 Erzincanspor.)

Ziraat Türkiye Kupası 4’ncü tur karşılaşmasında GMG Kastamonuspor, kendi sahasında konuk ettiği Angold 24 Erzincanspor'a penaltı atışları sonrası 6-5 mağlup olarak kupaya veda etti.
72'nci dakikada Angold 24 Erzincanspor'da Halil, ceza alanı çizgisinde kazanılan serbest vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 0-1
87'nci dakikada GMG Kastamonuspor atağında, Yusuf ceza alanı içerisinde düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Faruk, skoru 1-1'e getirdi.
Karşılaşmanın 90 dakikası 1-1 berabere sona erdi. Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca, penaltı atışlarında Anagold 24 Erzincanspor rakibini 6-5 yendi.

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