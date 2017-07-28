Glatasaray kamp için Avusturya'ya gitti

Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR/İSTANBUL,() Galatasaray Futbol Takımı, yurt dışı kamp hazırlıkları kapsamında bugün Avusturya'ya gitti. Avusturya’ya hareketinden önce Galatasaray futbol takımı sporcuları Atatürk Havalimanı’nda bazı taraflarla hatıra fotoğrafı çektirdi.Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla saat 11.30'daAvusturya’nın Graz kentine hareket eden Galatasaray’ın, buradan daha sonra karayoluyla Bad Waltersdorf kasabına geçeceği bildirildi.

Kamp çalışmaları kapsamında 31 Temmuz Pazartesi günü Akhisar Belediyespor, 5 Ağustos Cumartesi günü ise Hertha Berlin ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:“ Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Emrah Başsan, Bafetimbi Gomis, Tarık Çamdal, Lionel Carole, Garry Rodrigues, Koray Günter, Atalay Babacan, Gökay Güney, Yunus Akgün, Recep Gül, Barış Zeren, Eray İşcan.”

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