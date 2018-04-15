Giresunspor’dan 51'inci yıl yürüyüşü

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, ()



SPOR Toto 1’inci Lig’de mücadele eden Akın Çorap Giresunspor, kuruluşunun 51’inci yıldönümü nedeniyle yürüyüş gerçekleştirdi.

Debboy mevkiinden başlayan ve Giresun Belediye Bandosu’nun çaldığı marşlarla birlikte Gazi Caddesi boyunca yürüyen Giresunlular Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Burada gerçekleştirilen törende konuşan Akın Çorap Giresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ, “Giresunspor’da görevi 7 sene önce aldığımızda bugün geldiğimiz nokta arasında çok fark var. Bu sadece Mustafa Bozbağ’ın yaptığı şey değil tüm şehrin yaptığı birliktelik. Tüm Giresun’a çık teşekkür ediyorum. Bu memleketin sevgiye birlik beraberliğe ihtiyacı var. Son gümlerde Giresunspor’u belli kesim çökertmeye çalışıyor ama dimdik atmaktayız. Bir kulüp aldığı netice ile değil arma ile sevilir, o yüzden diyorum ki Giresunspor’a hep beraber sahip çıkalım. Ben görevde bulunduğum süre içinde bu takımı her yerde en üst seviyeye çıkarmak için çalışacağım” dedi.

Bozbağ, Karadeniz’de sadece Rize ve Giresun’un ayakta kaldığını diğer takımların borç içinde olduğunu da ifade ederek, “Biz kulüp olarak UEFA lisansı için başvurduk. Yaklaşık bir ayda bu yana da UEFA yetkilileri inceleme yapıyor. Bunu da alacağımıza inanıyorum. Giresunspor Giresun’un gururu olmaya devam edecek” diye konuştu.

Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu da yeşil beyazlı ekibin 51 yılı geride bıraktığına değinerek, “Biz Giresunspor’u sadece şampiyonluğa giderken tutmayız, her zaman tutarız. Çünkü başka takım tutma ihtimalimiz yok. Ama bir takım daha var o da Yeşilgiresun Belediyespor. Basketbol süper liginde oynuyor ve bu takıma da destek verilmelidir” şeklinde konuştu.

“Yeşil beyaza olan aşkımızı haykırmak için bir aradayız” diyen Vali Harun Sarıfakıoğulları da şunları söyledi:

“Bu sevgi sadece Giresun’a değil Giresunspor’a değil Karadeniz’e ülkemize olan sevgi. Bu sadece başarı değil yeşil beyaz bir özlem, nasıl yağmur çamur demeyip peşinde koştuysak inşallah bundan sonra da devam edecek. Yensek de yenilsek de bu renklere gönül verdik. Takıma destek veren hepinizi kutluyorum, yolumuz açık olsun.”

Konuşmaların ardından Giresunspor marşı çalınırken, ayrıca toplu fotoğraf çekimi de oldu.

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