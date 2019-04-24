Giresunspor’da teknik direktör Erkan Sözeri imzaladı

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, ()

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Giresunspor, teknik direktör Erkan Sözeri ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil beyazlı kulübün tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Sacit Ali Eren, teknik direktör Erkan Sözeri ile yaptıkları görüşmelerin olumlu sonuçlandığını ve kendisiyle 1,5 yıllık anlaşma sağlandıklarını belirtti.

Eren, bundan sonraki hedeflerinin kalan 4 haftayı kazasız atlatıp gelecek sezon için iddialı bir ekip kurmak olduğunu ifade etti. Erkan Sözeri de bu sene bir kulüpte çalışmak istemediğini ancak Giresunspor'a gelmek için çok ısrar yapıldığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Israrlara dayanamadım ve bana sunulan gelecek yıl projesi de heyecanlandırınca taşın altına elimi koymaya karar verdim. Kalan 4 maçımızda hep birlikte el ele verip bu ligde kalmayı, ardından da gelecek yılın güçlü ekibini kurmak için kolları şimdiden sıvadık. Oyuncuların çoğunu tanıyorum, hepsi kendini kanıtlamış oyuncular. Onlar da ellerinden geleni yapıyorlar ama baskı olunca da başarı gelmiyor. Bakın Fenerbahçe bile stresle başa çıkamıyor. Bizler ekip olarak takımdaki bu sıkıntıyı çözeceğimize inanıyorum. Bu sene ligde kalıp seneye de şampiyonluk kovalayan bir ekip kurup yolumuza devam edeceğiz."

Sözeri, kadro dışı bırakılan oyuncularla ilgili de "Ba Adama defterini kapattık, çünkü böyle disiplinsiz oyuncu ile çalışmamız mümkün değil. Emre Nefiz ve Orhan Taşdelen ile bir görüşme yapacağım, kaptanlarla görüşüp bir karara varacağız" ifadesinde bulundu.

Açıklamaların ardından teknik direktör Erkan Sözeri 1,5 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Sözeri, oyuncularla yapacağı toplantının ardından ise ilk idmanını Giresun Atatürk Stadında yapacak.

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