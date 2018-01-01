Giresunspor’da 6 oyuncuyla yollar ayrıldı

TFF 1’inci Ligi ekibi Akın Çorap Giresunspor’da 6 oyuncuyla yolların ayrıldığı bildirildi. Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Özgür Yılmaz, Berkan Yıldırım, Fevzi Elmas, Canberk Dilaver, Mertcan Aktaş ve Mehmet Akyüz’e kendilerine kulüp bulmalarını istedik. Kulübümüze verdikleri emekten dolayı kendilerine teşekkür ederiz” denildi.