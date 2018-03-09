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Giresunspor Teknik Direktörü Diyadin galibiyet serisi istiyor

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, () AKIN Çorap Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin, “Bulunduğumuz yer itibariyle son iki karşılaşmadaki galibiyetin devamını elde etmeliyiz. Belki beklenti yine arttı gibi ama biz o hesapları ancak maç...

Giresunspor Teknik Direktörü Diyadin galibiyet serisi istiyor

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, ()

AKIN Çorap Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin, “Bulunduğumuz yer itibariyle son iki karşılaşmadaki galibiyetin devamını elde etmeliyiz. Belki beklenti yine arttı gibi ama biz o hesapları ancak maç kazanarak yapabiliriz” dedi.
Hafta sonu sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdüren yeşil beyazlı ekipte teknik direktör Metin Diyadin, hesaplarını 3 puan üzerine yaptıklarını söyledi. Adana Demirspor’un son oynadığı Denizlispor maçında çok istekli ve arzulu oynadığına işaret eden Diyadin, “Çok diri bir takıma karşı oynayacağız. Herkes ligde iyi yerlere gelmek için önemli mücadele veriyor. Bizim maç kazanmaya devam etmemiz gerekiyor. Adana Demirspor engelini üç puanla aşmak zorundayız” diye konuştu.
'TARAFTARSIZ OLMUYOR'
“Bulunduğumuz yer itibariyle son iki karşılaşmadaki galibiyetin devamını elde etmeliyiz. Belki beklenti yine arttı gibi ama biz o hesapları ancak maç kazanarak yapabiliriz. Rakipler de kazanıyor. 4-5 puan üstümüzdeler. Hesap, kitap yapmak yerine Adana Demirspor maçını nasıl kazanırız onu düşünüyoruz” diyen Diyadin, taraftarlara da seslenerek şunları söyledi:
“Taraftarımız tribündeki yerini alıp, destek olduğu zaman takımımızın coşkusu da artıyor. Onların pozitifliği hepimizi etkiliyor. Desteklerini esirgemesinler. Son iki haftada elde ettiğimiz galibiyetlerle yakaladığımız pozitif havayı devam ettirmemiz gerekiyor.  Taraftarsız olmuyor. Bir şehir takımın en önemli faktörü arkasındaki taraftar desteğidir. Bu desteklerini takımımızdan esirgemesinler.”
Diyadin, Aykut, Jones ve Muhammet Reis’in sakatlıklarının devam ettiğini, kırmızı kart gören Korkishko’nun ise cezalı olduğunu sözlerine ekledi.

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