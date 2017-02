Giresunspor-Şanlıurfaspor: 3-1

Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, ()

STAT: Giresun Atatürk

HAKEMLER: Mustafa İlker Coşkun (xx), Mustafa Sönmez (xx), Bilal Gölen (xx)

GİRESUNSPOR: Eser (xxx)- Berkan (xxx), Onur (xxx), Özgür Yılmaz (xxx), Hüsamettin (xxx), Panos Dimitriadis (xxx), Dodo Andre (xx), Abwo (xxx)(Dk. 76 Jones x), Recep (xx), Volkan (xxx)(Dk. 81 İsaac xx), Özgür Can Özcan (xx)(Dk. 88 Cihan)

ŞANLIURFASPOR: Sinan (xx)- İzzet (xx), Cemil (xx), Berkay Can (xx), Caner (x), Batuhan Artarslan (xx), Oktay (x)(Dk. 56 Ndongala x), Artun (x), Fevzi (x)(Dk. 56 Halil x), Abdulaziz (xx), Hüseyin (x)(Dk. 76 Mertcan x)

GOLLER: Dk.52 Volkan, Dk.64 Recep, Dk.90 İsaac (Giresunspor), Dk.74 (penaltı) Abdülaziz (Şanlıurfaspor)

SARI KARTLAR: Volkan, Recep, Berkan, Dodo Andre (Giresunspor), Oktay, Berkay Can, Halil, Sinan (Şanlıurfaspor)

TÜRKİYE 1'inci Ligi’nde Giresunspor, seyircisi önünde Şanlıurfaspor’u 3-1 yendi.

5’inci dakikada sol taraftan Recep ile serbest atış kullandı. Ceza sahasına yapılan ortaya Özgür Can istediği kafa vuruşunu yapamadı.

16’ncı dakikada Volkan’dan aldığı pasla kaleyi deneyen Panos'un vuruşunmda top farklı şekilde auta çıktı.

20’nci dakikada Caner’in sol kanattan penaltı noktasına ortaladığı topa Artun dokunamadı.

26’ncı dakikada Abdulaziz sol kanattan aşırma bir vuruşla kaleyi denedi, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

29’uncu dakikada Abwo sağ kanattan harika bir orta kesti. Arka direkte topla buluşan Özgür Can’ın volesinde üstten auta gitti.

32’nci dakikada Dodo topu kaptı Şanlıurfaspor defansı kontrolsüz yakalandı. Ancak önce Özgür Can, ardından Recep ve Volkan istediği vuruşu yapamadı.

34’üncü dakikada Oktay’ın pasında Artun’un kafa vuruşu kaleci Eser’de kaldı.

42’nci dakikada Abwo’nun pasında Recep kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşu Sinan’dan geri geldi. Özgür Can boşta kalan topu tamamlamak istedi ama kapanan savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

47’nci dakikada Abdulaziz’in sol kanattan ortasına yakın kale direği önünde Batuhan yükseldi. Batuhan’ın kafa vuruşunda iyi yer tutan Eser gole izin vermedi.

51’inci dakikada Recep köşe atışını kullandı. Özgür’ün kafası kaleci Sinan da kaldı.

52’nci dakikada Panos ile başlayan atakta Özgür Can topu aldı ve ceza sahasına girdi. Yerde kaldı ama pes etmedi. İki kişinin arasından topu kurtardı, araya çok iyi giren Volkan sert bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

64’üncü dakikada Özgür Can orta alandan sağ kanada Abwo’ya iyi bir pas çıkardı. Savunmanın arkasına çok iyi sarkan Abwo topu çekti, düzeltti ve Recep’e aktardı. Recep penaltı noktasının dışından sert ve isabetli bir vuruşla Sinan’ı mağlup etti: 2-0.

74’üncü dakikada Abdülaziz uzun bir serbest atış kullandı. Top savunmada Onur’un göğsüne çarptı ancak hakem penaltı kararına hükmetti. Topun başına geçen Abdülaziz düzgün bir vuruşla farkı bire indirdi: 2-1.

81’inci dakikada Jones’in pasında Özgür Can gole giderken Cemil’in müdahalesiyle yerde kaldı, herkes penaltı bekledi, hakem oyunu sürdürdü.

90’ıncı dakikada İsaac ceza sahası içinde kaleci tarafından düşürüldü. Topun başına yine İsaac geçti ve kaleciyle topu ayrı köşelere gönderdi: 3-1

Maç Giresunspor’un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

