Giresunspor kaostan çıkmak istiyor

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, ()

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Giresunspor'da, Ümraniyespor maçının hazırlıkları Giresunspor Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Hakan Kurt ve antrenör Ercan Gezgin yönetiminde çalışmalarına devam ediyor.

Kurt, yaptığı açıklamada, camianın kaos ortamından biran önce çıkması gerektiğini bunun ilk adımının da Ümraniyespor galibiyeti olacağını söyledi. Hafta başında bu yana Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Kurt, "Çocuklar istekli ve arzulu. Tek düşünceleri Ümraniyespor maçı. Haftalardır kazanamamanın stresini yaşıyorlar. Biz de onlara burada bir abilik yapmaya çalışıyoruz. Neticede şu kaos ortamından çabuk çıkmak istiyoruz. Bilinmesi gereken buradaki oyuncu grubu elinden geleni fazlasıyla yerine getirecek ve Ümraniyspor maçında 3 puanla ayrılacağız inancındayız" dedi

Kurt, ayrıca, "Oyuncular uyum içindeler, motivasyonları biraz daha arttı. Bunu da maça yansıtırsak Ümraniyespor maçı ile tekrar kazanmaya başlarız diye düşünüyorum" ifadelerinde bulundu.

SERCAN VE EMRE DÜZ KOŞU YAPTI

Bu arada Giresunspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Sercan Yıldırım ve Emre Nefiz düz koşu yapıyor. Maç eksiği bulunan Sercan ile geçtiğimiz hafta oynanan maçın ardından hafif bir sakatlık geçiren Emre, antrenör eşliğinde düz koşu ile hazır hale gelmeye çalışıyor.

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