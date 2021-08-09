Giresunspor Fenerbahçe'yi ağırladı

Giresunspor - Fenerbahçe maçına Okan Kocuk damgası!

Süper Lig öncesi son prova kapsamında Fenerbahçe ile ligin yeni takımı Giresunspor karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takımda Serdar Dursun ve Mesut Özil performansıyla alkış aldı. Galatasaray'dan Giresun'a gelen Okan Kocuk maçta yaptığı hata ile dikkat çekti. Mücadeleyi Fenerbahçe 3-1 kazandı.

Süper Lig öncesi son hazırlık maçı kapsamında ligin yeni takımı Giresunspor karşı karşıya geldi. Mücadele yüksek tempoda oynandı. Fenerbahçe'de Mesut Özil, Serdar Dursun öne çıkan isimler oldu. Giresunspor'da Okan Kocuk ise hem kurtarışları hem hatasıyla dikkat çekti. Fenerbahçe maçı 3-1 kazandı.

MESUT KAPTAN

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, Giresunspor ile oynanan hazırlık maçında kaptan olarak sahaya çıktı. 79 dakikada sahada kalan Mesut Özil, kaptanlık bandını Ozan Tufan'a bıraktı.

10 NUMARA'DAN İNCE PAS

Özil'in lig öncesi son maçtaki performansı taraftarlardan alkış aldı. Nokta paslarıyla dikkat çeken Mesut'un özellikle 6. dakikada ceza sahası içinde Serdar Dursun'a bıraktığı top taraftarın övgüsünü kazandı.

OKAN KOCUK AYAKTA KALDI

Fenerbahçe üst üste gol pozisyonlarında gole çok yaklaştı. Fenerbahçe, 8 dakikada 3 gol pozisyonuna girdi. Okan Kocuk, 1'i karşı karşıya 3 kurtarış yaptı.

GOL SZALAI'DEN

23. dakikada kullanılan korner vuruşunda Serdar Dursun'un şutunu kale önünde Giresun savunması çıkardı. Devamında topu önünde bulan Szalai golünü kaydetti.

OKAN BOŞA ÇIKTI SERDAR YAZDI

44. dakikada Zajc'ın kullandığı korner atışında içeride Serdar Dursun yükseldi. Giresunspor'da Okan Kocuk boşa yükselirken top ağlara gitti. Kocuk gol sonrası hakeme faul itirazı yaptı.



Fenerbahçe'nin yeni transferi lig öncesi adeta fırtına gibi esiyor. Kasımpaşa, Giresunspor maçlarında birer kez, Furth maçında ise 2 kez ağları havalandıran Dursun lige moralli giriyor.

PEREIRA'YA 4-4-2 DİYE SESLENDİ

Fenerbahçe yedek kulübesinin arka tarafında maçı seyreden bir taraftar, Portekizli teknik adama, "Pereira, 4-4-2" diye bağırırken buna sinirlenen Pereira tepki gösterdi. Tribünden çekilen görüntüde, 4-4-2 diye bağıran taraftara Pereira, "Kapa çeneni" diye karşılık verdi.

PENALTI BEKLEDİ

15. dakikada Giresunspor'da Balde ceza sahasında yerde kaldı. Giresunspor penaltı bekledi. Hakem 'devam' dedi. 27. dakikada Giresunspor topu ağlara gönderdi ama ofsayt bayrağı havaya kalktı.

İKİNCİ YARIDA 2 GOL SESİ

Giresunspor'da 60. dakikada Pelupessy farkı 1'e indirdi. Bu gole Fenerbahçe'nin cevabı 76. dakikada Valencia'dan geldi.

TARAFTARLAR TAKIMI ÇAĞIRDI

Giresunspor hazırlık maçı sonrasında taraftarlar, takımın sahaya geri dönmesini istedi. Altay Bayındır, takımı çağırdı. Hep birlikte taraftarı selamladılar.