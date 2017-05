Giresunspor-Eskişehirspor: 3-3

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, ()

STAT: Giresun Atatürk

HAKEMLER: Hüseyin Göçek (xx), Mehmet Cem Hanoğlu (xx), Erdem Bayık (xx)

GİRESUNSPOR: Eser (x), Berkan (xxx), Onur (xx), Özgür Yılmaz ()xx, Hüsamettin (x), Dodo Andre (xx) (Dk. 68 Promise Isaac x), Panos Dimitriadis (xxx), David Abwo (xx) (Dk.79 Dilaver x), Recep (xx), Volkan (xx), Özgür Can Özcan (xx) (Dk. 73 Tomic x)

ESKİŞEHİRSPOR: Ruud Boffin (xx) (Dk. 73 Kayacan x), Ahmet (xx), Hakan (xx), Uğur (xx), Tarık (xx), Hasan Hüseyin (xx) (Dk. 90+2 Akaminko), Dorukhan (xxx) (Dk.83 Ramazan), Hürriyet (xx), Francis Ofoedu (xx), Erkan (xxx), Bruno Mezenga (xxx)

SARI KARTLAR: Dk. 23 Panos, Dk. 51 Dodo, Dk. 62 Özgür Yılmaz, Dk. 66 Berkan, Dk. 90+4 Volkan (Giresunspor), Dk. 57 Ahmet, Dk. 70 Uğur, Dk. 90+4 Kayacan (Eskişehirspor)

GOLLER: Dk. 22 Panos, Dk. 45 Berkan, Dk. 59 Özgürcan Özcan (Giresunspor), Dk. 28 Dorukhan, Dk. 40 Bruno, Dk. 64 Erkan (Eskişehirspor)



TFF 1. Lig Play-Off maçında Giresun’da oynanan ilk maçta Giresunspor ile Eskişehirspor 3-3 berabere kaldı.

13’üncü dakikada Abwo’nun yerden penaltı noktasına çıkardığa topa Recep vurdu, kaleci Boffin müthiş bir refleksle topu çıkardı.

22’nci dakikada Giresunspor sol içten serbest atış kazandı. Topun başına Recep geçti. Recep’in savunmanın arkasına yolladığı topu çok iyi takip eden Panos ayağının ucuyla fileleri havalandırdı: 1-0

27’nci dakikada Abwo sağ kanattan hızlı çıktı ve pasını Volkan’a aktardı. Volkan sol içten arka direğe kesti, Özgür Can hamle yapmakta gecikince önemli bir pozisyonu harcamış oldu.

28’inci dakikada Eskişehirspor oyunda beraberliği sağladı. Hızlı çıkan konuk takım da Dorukhan uzak mesafeden topu Eser’in alamayacağı köşeye bıraktı: 1-1

31’inci dakikada Dodo’nun pasına hareketlenen Volkan, Hakan’dan sıyrılıp sol çizgiden sıfıra kadar indi ve çok sert vurdu. Boffin’i geçen top uzak direğe çarparak auta çıktı.

34’üncü dakikada Abwo, Dodo paslaşmasının ardından topla buluşan Recep’in vuruşu çok az farkla auta gitti.

37’inci dakikada bu kez etkili olan taraf Eskişehirspor’du. Ofoedu’nun vuruşunda direğe çarpan top auta gitti.

40’ıncı dakikada Eskişehirspor öne geçti. Sol kanattan arka direğe ortalanan topa Bruno yükseldi ve kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi: 1-2

45’inci dakikada Giresunspor oyunda eşitliği yakaladı. Sağ kanattan Abwo’nun ortasına Özgür Can yükseldi. Kafa vuruşu Boffin’den geldi. Dönen topu iyi takip eden Berkan oyuna denge getirdi: 2-2

57’nci dakikada Erkan, Dodo’ya faul yaptı. Dodo hızlı kullandı. Panos, savunmanın arkasına bir pas çıkardı. Özgür Can topun altına girdi ve takımını öne geçirdi: 3-2

59’uncu dakikada sağ kanattan Berkan’ın ortasına Özgür Can vurdu. Boffin’i geçen top direği sıyırarak auta çıktı.

64’üncü dakikada Ofoedu sağ içten sert vurdu. Eser güçlükle önledi. Hakem, Özgür’ün Bruno’ya faul yaptığı kanaatine varıp penaltı noktasını gösterdi. Erkan Zengin, topu ve Eser’i farklı köşelere gönderdi: 3-3

79’uncu dakikada Özgür çıkarken topu kaptırdı. Erkan sağ kanattan ortaladı. Ofoedu’nun kafa vuruşu üst direğe çarpıp autla buluştu.

88’inci dakikada bom boş pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kalan Volkan topu yandan auta attı.

Maçta başka gol olmadı ve 3-3 berabere bitti.

