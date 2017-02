Giresunspor-Elazığspor: 2-1

TFF 1. Ligi’nde Giresunspor, kendi sahasında oynadığı maçta Elazığspor’u 2-1 yendi. Giresunspor bu galibiyetle 6’da 6 yaptı.Hakan



STAT: Giresun Atatürk



HAKEMLER: Hakan Ceylan (xx), Bahtiyar Birinci (xx), Hüsnü Emre Çelimli (xx)GİRESUNSPOR: Eser (xxx), Berkan (xx), Onur (xx), Özgür Yılmaz (xx)(Dk. 34 Cihan xx), Hüsamettin (xx), Dodo Andre (xxx), Panos Dimitriadis (xxx), David Abwo (xxx) (Dk. 83 Isaac x), Recep (xxx), Volkan (xx) (Dk. 67 Dilaver xx), Özgür Can Özcan (xx)



ELAZIĞSPOR: Serdar (xx), Murat (xx), Mehmet Ozan (xx), Mehmet Yiğit (xx), Adlin Cajic (xx), Çağrı (x) (Dk. 54 Youssef Yeşilmen x), Binya (xx) (Dk. 85 Alpaslan), Wellington (xx), Hakan (xx), Lamina Diarra (xx) (Dk. 82 Mesut), Muhammed Kehinde (xx)

SARI KARTLAR: Dk. 35 Cihan, Dk. 79 Hüsamettin (Giresunspor), Dk. 34 Mehmet Ozan, Dk. 36 Cajiç, Dk. 65 Binya, Dk. 78 Murat, Dk. 86 Kehinda (Elazığspor)



GOLLER: Dk. 20 Dodo Andre, Dk. 82 Recep (Giresunspor), Dk. 80 Muhammed Kehinde (Elazığspor)



TFF 1. Ligi’nde Giresunspor, kendi sahasında oynadığı maçta Elazığspor’u 2-1 yendi. Giresunspor bu galibiyetle 6’da 6 yaptı.

4’üncü dakikada Özgür Can seri çalımlarla ceza sahasına girdi, topu kurtardı ama kendini kurtaramayıp yerde kaldı. Hakem pozisyonu devam ettirdi.

20’nci dakikada sağ kanatta Abwo ile başlayan atakta Özgür Can çok sert vurdu, topu Serdar çeldi. Ardından, Özgür Can, Volkan ve son olarak Panos paslaştı ve topu Dodo’ya aktardı. Dodo da ceza sahası dışından çok sert vurarak fileleri havalandırdı: 1-0

22’nci dakikada Abwo bıraktı, Volkan çok sert vurdu, kaleci Serdar mutlak golü önledi. Sonrasında dönen top Giresunsporlu oyuncularda kaldı. Panos’un sağ çaprazdan sert şutunu Serdar bir kez daha kornere gönderdi.

29’uncu dakikada sağ kanattan Diarra geriye yerden bir orta yolladı. Topun gelişine Binya çok sert vurdu, Eser gole izin vermedi. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı.

40’ıncı dakikada ev sahibi ekip Volkan ile hızlı çıktı. Bu oyuncunun penaltı noktasına ortaladığı topu Abwo’dan önce Mehmet Ozan kornere çeldi.

66’ncı dakikada sağ kanattan gelişen konuk takım atağında Wellington ortaladı, Kehinde indirdi, Diarra uygun durumda üstten auta yolladı.

67’nci dakikada Dilaver soldan ortaladı, Özgür Can iyi yükseldi ancak kafa vuruşundan sonuç gelmedi.

80’inci dakikada hızlı gelişen Elazığspor atağında Hüsamettin ceza sahası içerisinde Wellington’u düşürdü ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Kehinde skora denge getirdi: 1-1

82’nci dakikada Giresunspor yeniden öne geçti. Sağ kanattan Özgür Can yakın direğe yerden bir orta gönderdi. Topu iyi takip eden Recep fileleri havalandırdı: 2-1

Bu dakikadan sonra başka gol olmadı ve Giresunspor maçı 2-1 kazandı.



KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)