Giresunspor-Denizlispor: 1-0

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, ()

STAT: Giresun Atatürk

HAKEMLER: Ali Şansalan (xxx), Ahmet Şimşek (xxx), Ahmet Ayaz (xxx)

GİRESUNSPOR: Eser (xxx)- Berkan Yıldırım (xxx), Onur (xxx), Özgür Yılmaz (xxx), Hüsamettin (xx), Dimitriadis (xxx), Dodo (xx), Abwo (xx) (Dk.70 Rızvan xx), Recep (xx) (Dk.89 Tomic), Volkan (xxx), Özgür Can (xx) (Dk.80 Isaac)

DENİZLİSPOR: Kaan (xx)- Taşkın (x) (Dk.60 İsmail x), Taha Can (xx), Ömer Alp (xx), Kerem Can (xx), Burak (xx), Berkan Afşarlı (xx) (Dk.80 Veli), Leandro Kappel (x) (Dk.87 Cihan), Anıl (xx), Barış (x), Ziya (x)

GOL: Dk.14 Volkan (Giresunspor)

SARI KARTLAR: Dodo, Volkan, Hüsamettin, Eser (Giresunspor), Ömer Alp, Taha Can (Denizlispor)

TFF 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Giresunspor sahasında Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Yeşil beyazlılara galibiyeti getiren golü 14'üncü dakikada Volkan kaydetti.

5’inci dakikada Volkan sol içten ceza sahasına yöneldi ve Burak’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest atışa hükmetti. Topun başına geçen Özgür Can’ın vuruşu çok az farkla yandan auta gitti.

14’üncü dakikada Giresunspor atağında Dodo’nun pasına sağ kanatta Recep hareketlendi ve penaltı noktasına topu ortaladı. Volkan harika bir kafa golüyle takımını öne geçirdi: 1-0.

20’nci dakikada Denizlispor etkili geldi, ancak topa sahip olan Kappel’in sert vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

22’nci dakikada Hüsamettin’in ceza sahasına ortaladığı topta Abwo, Kerem Can’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem pozisyonu devam ettirdi.

26’ncı dakikada Denizlispor defansı çıkarken hata yaptı. Topu kapan Recep hızla ceza sahasına girdi, ancak kapanan konuk takım savunması Recep’e gol şansı tanımadı.

46’ncı dakikada Anıl’ın sert şutunda Eser gole izin vermedi.

54’üncü dakikada Onur çıkarken topu Ziya’ya kaptırdı. Ziya’nın sert şutu Eser’den geri geldi. Sonrasında savunmasına yardıma gelen Abwo tehlikeyi uzaklaştıran isim oldu.

65’inci dakikada Giresunspor atağında Özgür Can Özcan’ın sert şutunda top yandan auta çıktı.

75’inci dakikada orta alandan uzun atılan pası alan Kappel, Eser ile karşı karşıya kaldı. Kalesinde iyi yer tutan Eser ayaklarıyla pozisyonu önledi ve gole izin vermedi.

85’inci dakikada Volkan’ın ara pasında topla buluşan Recep’in sert şutunu kaleci Kaan iki hamle de kontrol etti.

86’ncı dakika Giresunspor atağında Isaac kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Kaan gole izin vermedi.

FOTOĞRAFLI