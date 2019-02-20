Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi CHP aday listesinde kimler var?
İşte CHP'nin Gaziosmanpaşa Belideyi Meclis...
Gaziosmanpaşa Belediye Meclis Üyesi Ak Parti Aday Listesi
Gaziosmapaşa Belediye Meclisi Ak Parti...
Bayrampaşa Ak Parti Belediye Meclis Üyesi aday listesi
Bayrampaşa Ak Parti Belediye Meclis...
Berna Laçin beraat etti
Berna Laçin beraat etti

Giresunspor'da hedef mutlak galibiyet

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, () Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Giresunspor, hafta sonu oynayacağı Altay maçını kazanarak, 10 hafta sonra 3 puanla tanışmayı hedefliyor. Giresunspor, hafta sonu sahasında konuk edeceği Altay maçı hazırlıklarını...

Giresunspor'da hedef mutlak galibiyet

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, ()

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Giresunspor, hafta sonu oynayacağı Altay maçını kazanarak, 10 hafta sonra 3 puanla tanışmayı hedefliyor.
Giresunspor, hafta sonu sahasında konuk edeceği Altay maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Giresunspor'da teknik direktörü Kemal Kılıç, pazar günü sahalarında oynayacakları Altay müsabakasını kazanmaktan başka bir düşünceye sahip olmadıklarını söyledi. Kılıç, "Oyuncularımızla yaptığımız toplantıda neler yapmamız gerektiğini ve acı gerçekleri konuştuk. Evet kabullenmesi güç bir şey ama bu kadar kaliteli bir takımın bu yerlerde olması kendi adımıza hem ayıp, hem de üzüntü verici bir durum. Ne kadar oyunumuzda düzelme varsa gol pozisyonlarına girmede olumlu istatistiklerimiz ön plana çıksa da bunların yetmeyeceği aşikar ve yetmediği de ortada. Dolayısıyla, kanımızı, canımızı her şeyimizi ortaya koyup bu olumsuz durumdan hızla uzaklaşmamız gerekiyor" dedi.
"TARAFTARA İHTİYACIMIZ VAR"
Bir önceki iç saha maçında taraftarların desteğinden hayli memnun kaldığını kaydeden Kılıç, şunları söyledi: "Altay maçında taraftarımızın fazlasını yapacaklarına inanıyorum. Bu takım bu şehrin takımı. Tek bir takımımız var ve Giresunspor hepimizin takımı. Taraftarlarımıza da hak vermek lazım. Üzüntülüler, kırgınlar, kızgınlar, var. Doğrudur. Bunların hepsine hak veriyorum ama pazar günü sahamızda oynayacağımız Altay maçında her şeyleriyle yanımızda olacaklarına inanıyorum. Kazanmaktan başka bir düşünceye sahip olmadığımız Altay maçında onlara ihtiyacımız var."

(FOTOĞRAFLI)


 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328