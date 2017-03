Giresunspor'da hedef 3 puan

GİRESUNSPOR Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, Pazan günü oynayacakları Ümraniyespor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. "Çok kaliteli bir takıma karşı oynayacağız. Ümraniyespor maçından en iyi sonuçla şehre dönmek istiyoruz" dedi.Başkan Bozbağ, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yaptığı toplantıda, ligdeki durumu değerlendirdi, kalan maçları ve şampiyonlukla ilgili düşüncelerini aktardı. Tüm camianın ve şehrin heyecanlandığını dile getiren Bozbağ, "Gerek takımımızın göstermiş olduğu performans, gerekse de şehrimizde oluşan atmosfer ve hava gerçekten çok güzel. Unutulmaması gereken şey; 12 maç daha var. Her maçı ayrı final olarak görüyor ve ayrı değerlendiriyoruz. Her karşılaşmada özlemimize biraz daha yaklaşmamız için her türlü motiveyi yapıyoruz" diye konuştu.Pazar günü Olimpiyat Stadı’nda Ümraniyespor ile zor bir maça çıkacaklarını kaydeden Başkan Bozbağ, şunları söyledi:"Çok ciddi ve kaliteli bir takıma karşı oynayacağız. Aynı ciddiyetle çıkacağız ve Ümraniyespor maçında alabileceğimiz en iyi sonuçla şehre dönmeye çalışacağız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. 40 senelik özlemi bitirmek kolay değil. Liderin dört, ikincinin iki puan gerisindeyiz. Bu yarış 12 hafta boyunca devam edecek. Kim sakin kalırsa, kim daha çok isterse, kimin şans faktörü yanındaysa o mutlu sona ulaşacak. Bu çocuklara inanarak, güvenerek bu ligi bitireceğiz. Rabbim hayırlısıysa bizi bir üst lige nasip etsin. Biz şampiyonluk için her türlü mücadelenin içerisinde varız ama kulübü borçlandırmadan. 40 senelik bir özlem var. Taraftarımıza bu duyguyu yaşattırmak da çok güzel. İnşallah bu memleketin insanını bir daha sokağa dökmeyi başarırız.”Ümraniyespor maçına gelecek taraftarlara da uyarılarda bulunan Bozbağ şöyle devam etti:"Herkes bu takımın bir yere gelmesi için çaba sarf ediyor. Bu çabaların boşa gitmemesi için ceza almamalıyız. Ümraniyespor karşılaşması sonrasındaki Eskişehirspor maçını seyircisiz oynamak istemiyoruz. Taraftarın tribünleri doldurduğunda ne kadar etkili olduğunu Elazığspor maçında gördük. Taraftar olmazsa biz bir hiçiz. Kendilerinden ricam sadece takımımıza destek olsunlar. Ümraniyespor yönetimi, Giresunspor taraftarı için 8 bin bilet ayırdı. Hiçbir taşkınlık yapmadan o stattan ayrılacağız. Giresunspor kulübü taşkınlık olmaması için de garanti vermiştir'' dedi.

FOTOĞRAFLI