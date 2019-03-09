Giresunspor-Boluspor: 3-1

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, ()

STAT: Giresun Atatürk

HAKEMLER: Volkan Özütoprak (xxx), Oğuz Kağan Çalışır (xxx), Bersan Duran (xxx)

GİRESUNSPOR: Kayacan (xx) - Berkan (xxx), Aykut (xxx), Çağlar (xxx), Hüsamettin (xxx), Da Silva (xx), Tevfik (xxx), Landel (xx), Volkan (xx) (Dk. 71 Emre x), Muhammet (xxx) (Dk. 90 Mehmet), Abiola Dauda (x) (Dk.59 Ba Adama xx)

BOLUSPOR: Gökhan (x) - Hayrullah (xx), Daniel Dimov (xx), Ümit (xx), Ufuk (x), İshak (?), Burak (xx), Mustafa (xx) (Dk.90 Mutlu), Akabueze (xx), Bilal Sebaihi (x) (Dk. 64 Vukadinovic x), Batuhan (x) (Dk. 64 Özgürcan xx)

SARI KARTLAR: Dauda, Hüsamettin (Giresunspor), Ümit Kurt (Boluspor)

KIRMIZI KART: Dk. 5 İshak (Boluspor)

GOLLER: Dk. 29, Dk. 55 ve Dk. 88 (P) Muhammet (Giresunspor) - Dk. 77 Özgürcan (Boluspor)

Spor Toto 1’inci Lig'in 25'inci haftasında Giresunspor sahasında Boluspor’u 3-1 mağlup ederek 12 hafta sonra galip geldi.

5’inci dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Muhammed Reis'in kullandığı serbest vuruşta kaleye giden topu Ishak eliyle çıkarttı. Hakem Volkan Özütoprak penaltı noktasını gösterdi. Penaltıya sebebiyet veren Ishak kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Penaltı atışında Dauda'nın şutunu kaleci Gökhan çıkardı.

29’uncu dakikada Volkan, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Ceza sahası çizgisinin hemen üstünden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Muhammet, topu ağlara gönderdi: 1-0.

55’inci dakikada sağ kanattan gelişen Giresunspor atağında Dauda pasını Volkan’a verdi. Volkan uygun durumdaki Muhammet’i gördü. Muhammet’in uzak mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

77’nci dakikada Çağlar’ın pas hatasında sol kanatta Akabueze topla buluştu. Bu oyuncu hızla içeri girip arka direğe ortaladı ve pozisyonu iyi takip eden Özgür Can, topu ağlara gönderdi: 2-1

88’inci dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Adama, Burak’ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Muhammet'in maçın skorunu tayin etti: 3-1

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Giresunspor sahasında Boluspor'u 3-1 mağlup etti.

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