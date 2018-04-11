Giresunspor Başkanı Bozbağ’dan taraftara çağrı

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, ()

Akın Çorap Giresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ, hafta sonu sahalarında oynayacakları Balıkesirspor Baltok maçında yeşil beyazlı taraftarları tribünde görmek istediklerini söyledi.

Pazar günü evinde Balıkesirspor Baltok ile kozlarını paylaşacak olan Akın Çorap Giresunspor'da başkan Bozbağ, zorlu doksan dakika öncesinde taraftara çağrıda bulundu. Başkan Bozbağ, "Bu senenin bizim açımızdan önemli bir maçı. Görüyorsunuz, hem alt sıralardan uzaklaşmak isteyen ekipler, hem de üst sıralarda zirveye oynayan takımların seyircileri bir şekilde şehrine sahip çıkıyor. Bizim adımıza çok önemli bir maç. Herkesi stada bekliyorum" dedi.

Öte yandan Spor Toto 1'inci Lig Kulüpler Birliği Başkanı da olan Mustafa Bozbağ, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüşme yaptığını belirtti. Bozbağ, kulüplerin alt yapılarının geliştirilmesi için Bakan Bak ile görüşmesinin çok olumlu geçtiğini ve kulüplere ciddi katkıların sağlanacağını da kaydetti.

Bu arada Akın Çorap Giresunspor yönetimi, pazar günü oynanacak Balıkesirspor Baltok maçının bilet fiyatlarını da 5 TL olarak belirledi.



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