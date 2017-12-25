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Giresunspor Başkanı Bozbağ: "İlk yarıda tarihi başarı yakaladık"

AKIN Çorap Giresunspor Kulübü Başkanı Mustafa Bozbağ, ligin ilk yarısını iyi bir yerde tamamlayarak tarihi bir başarı yakaladıklarını söyledi. Bozbağ, ilk yarıyı değerlendirerek transfer konusunda da açıklamalarda bulundu. Liderle aralarında...

Giresunspor Başkanı Bozbağ: "İlk yarıda tarihi başarı yakaladık"
AKIN Çorap Giresunspor Kulübü Başkanı Mustafa Bozbağ, ligin ilk yarısını iyi bir yerde tamamlayarak tarihi bir başarı yakaladıklarını söyledi.
Bozbağ, ilk yarıyı değerlendirerek transfer konusunda da açıklamalarda bulundu. Liderle aralarında 4 puan fark olmasına rağmen bazı kesimlerin eleştirilerini aldıklarını kaydeden Bozbağ, “Takımımız ligin dördüncü sırasında, liderle arasında 4 puan, ikinciyle 2 puan fark var. Giresunspor tarihinde almadığı puanı almış. Kupada ilk 16’ya kalmış. Yüzme takımı Ordu’da şampiyon olmuş. Okçuları Türkiye’nin her bir tarafında ok atıyor. Alt yapı oyuncuları istedikleri yere bir gün önceden otobüsle gidip kalıyor. Kulübün başkanı bu camia sayesinde 18 kulübün başkanı olmuş. Her açıdan atakta bir Giresunspor var. Evet, seneye şampiyonluk parolasıyla başladık, küme düşme parolasıyla başlamadık. Şu anda da takımımız 16’ncı değil 4’üncü sırada. 40 senedir bu takım Süper Lig'in ucuna dahi gelemedi. Giresunspor’un ilk yarı bitiminde geldiği şu nokta bana göre tarihi bir başarı. İnşallah bu başarı lig sonunda tarihi bir başarı olarak yazılır” dedi.
Çarşamba günü oynanacak olan Medipol Başakşehir kupa maçının ardından transfer çalışmalarına başlayacaklarını aktaran Bozbağ, “Giresunspor’dan ayrılacak oyuncular olacak. Çarşamba gününden itibaren bunları göreceksiniz. Kendi imkanlarımız futbol bilgimiz ve teknik kadromuzun raporu doğrultusunda ihtiyacımız olan yerlere en iyilerini almaya çalışacağız ve savaşa devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. 

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