Giresunspor Başkan Adayı Osman Çırak'tan iddialı açıklama

Giresunspor Başkan adayı Osman Çırak, Giresun'da basın mensuplarıyla biraraya geldi. Çıkar, Giresunspor'un zor bir dönemden geçtiğini ifade ederek, iddialı açıklamalarda bulundu.

Çırak'ın açıklaması şöyle:

Değerli Basın mensupları, Giresunspor kongresi öncesi adaylığımı açıklamak ve sizlerin aracılığı ile Giresunspor aşıklarına hedeflerimi, prjelerimizi açıklamak üzere sizler ile bir araya geldik.

Siz değerli basın mensubu arkadaşrında hem fikir olduğu üzere GİRESUNSPOR şehrimizin en değerli markasıdır.Bu bilinç ile sizlerin karşısındayım.Giresunspor kulübüne ilk yönetici olduğumda 22 yaşındaydım. Çocuk denecek yaşlardan itibaren renklerine gönül verdiğim canım kadar çok sevdiğim Girsunspor'a yeniden başkan olabilmek için zor bir dönemde bir kez daha taşın altına gövdemi koymak için yola çıktım. Öncelikle çıktığım bu yolun başta Giresun'a daha sonra bütün spor camiasına hayırlar getirmesini diliyorum.

Değerli basın mensubu arkadaşlarım. Aracılığınız ile Giresun ve Giresunspor taraftarılarına kısaca yapmayı hedeflediğim ve hayalini kurduğum Giresunspor'u anlatmak istiyorum.

Giresunspor öncelikle gelecek sezonlarını planlayan her sezon öncesi acaba bu sezon şampiyon mu? kümede kalma mücadelesimi verecek sorusu sorulmayan her sezon öncesi yaşadığı acabalardan kurtulmuş hedefi sürekli üst ligler ve olduğu ligde olabilecek en üst sıralar olacaktır.

Biliyorum ki bu şehrin sevdası Giresunspor’dur. Ve biliyorum ki bu kulüpte görev yapan herkes doğrusu ve yanlışıyla hizmet amacıyla yola çıkmıştır. Önümüzde çok zorlu bir lig ve imkanları oldukça kısıtlı bir şehir var oluşturduğum liste bu şehrin imkanlarına imkan katacak ve yapacağımız doğru transferler öncelikle bu sezonu daha sonrada gelecek sezonları sağlayacağımız sponsorlar ile planlayacağız.

Elbette bize sorulacak sorulardan en önemlisi bunları herkes söylüyor size neden inanalım olacaktır. Osman Çırak bundan önce yaptığı bütün yöneticiliklerde söznün eri sadece doğruları söylemiş bir eski başkan olarak karşınızda bulunmaktadır.

İstanbul başta olmak üzere bütün dünyadaki Giresunspor aşıkları şunu bilsin ki; Osman Çırak ile yola çıkan bütün yönetici arkadaşlarımız Giresunspor'u hak ettiği hedefe ulaştırana kadar gece gündüz uyumadan bu şehrin renklerine gönül vermiş bütün taraftarına özledikleri Giresunspor'u izletecektir.

Giresunspor kongresinde listemizin kazanması ile kolları sıvayıp öncelikle bu sezon için planladığımız transferleri vakit kaybetmeden yapmaya başlayacağız. Bütün sponsorluklarımız hazır, şehrin dinamiklerini listemizin değerli yöneticileri ile kaynaştırıp sezona hedefine kilitlenerek taraftarımızın desteğine baş vuracağız.

Değerli basın mensupları aracılığınız ile Giresun ve Giresunspor aşıklarına Çotanakların geleceği ile ilgili de bir kaç kelime etmek istiyorum. Giresunspor'un öncelikli hedefi kendi yağı ile kavrulan ve alt yapısı ile bölge futboluna gençlerini kazandıran bir yapıya kavuşturmak ana hedefimiz olacaktır. Bu hedefimiz ile ilgili Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğümüz ve Giresun Belediyemiz ile koordineli bir çalışma yapacağız. Bu hedefimiz için bir yöneticimizi görevlendirip takibini yönetim kurulu olarak denetleyeceğiz.

Giresunspor bütün Türkiye'de alt yapısı ve yetiştirdiği yetenekleri örnek bir spor kulübü olarak konuşulacaktır. Giresunspor aldığı sponsorluklar ve yaptığı transferler şeffaf bütün üyelerinin görebileceği interaktif bir site ile taraftarının bilgisine açık olacaktır.

Giresunspor kongresini kazanmamız halinde kulübümüzü teslim edeceğimiz hocamızdan yapacağımız transfere kadar bütün hazırlıklarımız tamamlanmıştır. Taraftarımız ve Giresunspor'a gönül veren bütün taraftarlarımız rahat olsun.

Son olarak şunu bütün Giresun ve Giresunsporluların bilmesini isterim. Giresun ve bütün dünyadaki Giresunsporlular Giresun siyaseti bürokrasisi birlik ve beraberlik içinde hayalindeki Giresunspor'u yaşayacaktır.

Hep birlikte el ele verelim ve Giresunspor’u layık olduğu yere taşıyalım. Buradan size en çok vaat edilen şampiyonluk sözünü vermiyorum ama gurur duyacağımız, kendi çocuklarımızın oynayıp, kendi hocalarımızın görev yaptığı, her yıl zirveye oynayan bir takım vaat ediyoruz.

Gelin Giresunspor’u birlikte yönetelim.