Giresunspor - Akhisarspor: 1-0

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, ()

STAT: Giresun Atatürk

HAKEMLER: Özgüç Türkalp (xxx), Önder Yılmaz (xxx), Furkan Ürün (xxx)

GİRESUNSPOR: Adriano (xxx), Mehmet Taş (xxx), Murat (xxx), Numan (xxx), Muhammed Bayır (xxx), Mehmet Güven (xx) (Dk. 83 Alperen), Landel (xxx), Ahmet İlhan (xxx), Del Valle (xx) (Dk. 80 Renan Da Silva),Özgür Can (xx) (Dk. 62 Tanase xx), Raul Rusescu (xxx)

AKHİSARSPOR: Gökhan (xx), Vrsajevic (xx), Edin Cocalic (xxx), Alperen (xx), Musa (x) (Dk. 46 Kadir x), Rajko Rotman (x) (Dk. 46 Aykut x), Elmar Bjarnason (xx), Burhan Eşer (xx), Muhammet Reis (x) (Dk. 73 Ergin), Erhan (x), Sokol Cikalleshi (xx )

SARI KARTLAR: Del Valle, Mehmet Taş, Adriano (Giresunspor)

KIRMIZI KART: Dk. 86 Elmar Bjarnason (Akhisarspor)

GOL: Dk. 10 Raul Rusescu (Giresunspor)

TFF 1’inci Ligi'nde Giresun’da oynanan maçta Giresunspor, lig lideri Akhisarspor’u 1-0 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

7’nci dakikada Giresunspor savunmasında Numan’ın hatasında topa sahip olan Vrsajevic’in ceza sahasına gönderdiği topa Cikalleshi vurdu, son anda Mehmet Taş araya girdi.

10’uncu dakikada Mehmet Taş’ın ceza sahasına gönderdiği topu Özgür Can, Rusescu’ya indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti ve Giresunspor 1-0 öne geçti.

11’inci dakikada Muhammet Reis’in ceza sahasına gönderdiği topa Alperen vurdu, meşin yuvarlak üst direkte patladı.

28’inci dakikada ceza sahası çizgisi üzerindeki topa Landel, iki rakibiyle birlikte yükseldi ve Muhammet Reis’in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.

39’uncu dakikada Landel, Del Valle’yi topla buluşturdu. Bu oyuncu ceza sahasına girdiği esnada çektiği sert şut az farkla auta gitti.

45+4’üncü dakikada Del Valle’nin köşe atışından ceza sahasına gönderdiği topa arka direkte Murat kafayı vurdu, top auta gitti.

49’uncu dakikada son çizgiye kadar inen Del Valle’nin vuruşunu kaleci Gökhan kornere yumrukladı. Muhammed Bayır’ın kullandığı korner atışında ceza sahasına giden topa Ahmet İlhan kafayı vurdu, top kaleci Gökhan’ın ellerinde kaldı.

54’üncü dakikada Cikalleshi soldan geldi, ceza sahasına topu gönderdi. Savunmada Muhammed Bayır’ın uzaklaştıramadığı top, Erhan Çelenk’in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top az farkla auta gitti.

57’nci dakikada savunmanın arkasına atılan topu Raul Rusescu aşırtma vuruşla filelerle buluşturmak istedi ancak top kaleyi bulmadı.

60’ıncı dakikada Kadir Keleş’in soldan ortaladığı topa Cikalleshi vurdu, kaleci son anda topu kornere gönderdi.

64’üncü dakikada Elmar’ın pasında Cikalleshi topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda top yan direği yalayarak auta gitti.

86’ncı dakikada rakibine faul yapan Elmar Bjarnason, ikinci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Maç 1-0 Giresunspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.