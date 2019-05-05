Giresunspor-Adana Demirspor: 1-0

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, ()

STAT: Giresun Atatürk

HAKEMLER: Volkan Bayarslan (xxx), Emrah Ünal (xxx), Mehmet Emin Tuğral (xxx)

GİRESUNSPOR: Kayacan (xx), Mehmet (xxx), Aykut (xxx), Çağlar Birinci (xxx), Hüsamettin (xxx), Renan Da Silva (xxx), Michel Landel (xxx), Yasin (xx) (Dk.83 Savaş), Ozan Can (xx) (Dk. 66 Berkan xx), Muhammet (xx), Volkan (xx) (Dk. 90+4 Alperen)

ADANA DEMİRSPOR: Çağlar Şahin (xx), Emre Uğur (x) (Dk. 35 Vedat), Adil (xx), Milan Mitrovic (x) (Dk. 46 Oleksandr), Kaan (xx), Semih (xx), Erdal (xx) (Dk.82 Herve Kage), Süleyman (xx), Hamidou Traore (xxx), Berk (xx), Mickael Pote (xx)

SARI KARTLAR: Volkan, Kayacan (Giresunspor), Mitrovic, Adil, Vedat, Hamidou Traore (Adana Demirspor)

GOL: Dk. 11 Mehmet Taş (Giresunspor)

Spor Toto 1'inci Lig'de Giresunspor, Adana Demirspor'u 1-0 yendi.

11'inci dakikada orta sahadan atılan derinlemesine pasa Landel hareketlendi. Savunma tehlikeyi topu kornere yollayarak geçiştirdi. Giresunspor'da köşe atışını Muhammet kullandı. Arka direkte topla buluşan Mehmet Taş yarım voleyle fileleri havalandırdı: 1-0

14'üncü dakikada sağ kanattan Yasin yerden ceza sahası dışına bir orta çıkardı. Ozan Can topun gelişine vurdu. Kaleci Çağlar meşin yuvarlağı son anda köşeden kornere çeldi.

16'ncı dakikada Adil'in pasında Pote topla buluştu. Pote aşırma vuruş denedi, kaleci Kayacan'dan döndü, dönen topa yine Pote vurdu, Kayacan bir kez daha topu kontrol etti.

18'inci dakikada Süleyman serbest atış kullandı. Kayacan boşa çıktı. Ancak Mitrovic dokunamadı.

25'inci dakikada sol kanattan Kaan'ın penaltı noktasına ortaladığı topa önce Süleyman ardından da Pote dokunamadı ve etkili olabilecek pozisyon böylece sonlanmış oldu.

30'uncu dakikada Kaan'ın kullandığı serbest atışı yakın kale direği önünde Aykut kafayla kornere gönderdi.

40'ıncı dakikada Landel'in Mitrovic tarafından düşürülmesiyle kazanılan serbest atışı Çağlar kullandı. Çağlar'ın köşeye yolladığı topu kaleci Çağlar son anda kornere yumrukladı.

60'ıncı dakikada Adana Demirsporlu oyuncuların kullandığı köşe atışında Erdal'ın arka direkteki kafa vuruşunu Kayacan bir kez daha kornere yolladı.

67'nci dakikada konuk takım bu kez Süleyman ile sağdan geldi. Süleyman'ın ortasında Pote röveşata denedi. Top Kayacan'ın kucağında kaldı.

Maçta kalan dakikalarda başka gol olmayınca Giresunspor, Adana Demirspor'u 1-0 yendi.

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