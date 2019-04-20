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Giresunspor-Abalı Denizlispor: 0-3

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, () STAT: Giresun Atatürk HAKEMLER: Fırat Aydınus (xxx), Orkun Aktaş (xx), Mehmet Yıldırım (xx) GİRESUNSPOR: Kayacan (x), Savaş (x), Aykut (x), Çağlar (x), Bahadır (x), Renan Da Silva (xx), Tevfik (x) (Dk. 63...

Giresunspor-Abalı Denizlispor: 0-3

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, ()

STAT: Giresun Atatürk
HAKEMLER: Fırat Aydınus (xxx), Orkun Aktaş (xx), Mehmet Yıldırım (xx)
GİRESUNSPOR: Kayacan (x), Savaş (x), Aykut (x), Çağlar (x), Bahadır (x), Renan Da Silva (xx), Tevfik (x) (Dk. 63 Alperen Aydın x), Volkan (x) (Dk. 76 Ozan Can x), Cristian Tanase (x) (Dk. 36 Kağan Miray x), Muhammet (x), Yasin (x)
ABALI DENİZLİSPOR: Adam Stackhowiak (xxx), Alperen Babacan (xxx), Oğuz (xxx), Abdülkerim (xxx), Kerem Can (xxx), Deniz (xx) (Dk. 86 Kibong), Burak Altıparmak (xx), İsmail Aissati (xxx) (Dk. 82 Muhammed), Recep (xx), Burak Çalık (xx), Mehmet (xxx) (Dk. 80 Kehinde)
GOLLER: Dk. 11, 43 (P) ve 69 Mehmet Akyüz (Abalı Denizlispor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 30'uncu hafta mücadelesinde Abalı Denizlispor, Giresunspor'u deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup etti. 
2'nci dakikada Mehmet penaltı noktasına doğru gelişi güzel bir pas çıkardı, Savaş kafayla kaleci Kayacan'a pas vermek isterken Recep Niyaz araya girdi. Recep'in vuruşunda Kayacan gole izin vermedi.
3'üncü dakikada Tanase hızlı adımlarla orta alanı geçti ve pasını sol kanattan hücuma çıkan Bahadır'a aktardı. Bahadır'ın ortasına Yasin ve Volkan dokunamadı.
6'ncı dakikada Tanase'nin vuruşunu kaleci Adam Stackhowiak direk dibinden çıkardı. Dönen topa Tevfik dokunamadı. Ardından Denizlispor İsmail Aissati ile hızlı çıktı. Bu oyuncu bekletmeden pasını Mehmet'e aktardı. Kayacan kalesini terk edince Mehmet Akyüz aşırma bir vuruş denedi. Ancak top yandan auta çıktı.
9'uncu dakikada Tanase'nin pasıyla Muhammet ceza sahasının dışından kaleyi denedi, top üstten auta gitti.
11'inci dakikada Deniz topu kapıp sağ kanattaki Burak'ı kaçırdı. Burak, Recep'i gördü. Recep'in ortasını Mehmet Akyüz tamamladı. 0-1
22'nci dakikada Deniz'in pasıyla sağ içten ceza sahasına giren Mehmet uzak mesafeden kaleyi denedi, top direk dibinden auta gitti.
29'uncu dakikada Tanase sol kanattan arka direkteki Yasin Ozan'a kesti. Yasin çekti, düzeltti vuruşunu da yapı ancak top savunmanın müdahalesiyle kornere çıktı.
30'uncu dakikada Adam Stackhowiak'ın uzun pasında topla buluşan Burak'a sadece Bahadır baskı yaptı. Bu baskıyı gören Burak bekletmeden pasını Mehmet Akyüz'e verdi. Mehmet Akyüz de uygun durumda topu yandan auta yolladı.
37'nci dakikada Yasin tek başına topla ilerledikten sonra şutunu da çekti ancak top üstten auta gitti.
43'üncü dakikada Kerem Can sol kanattan ceza sahasına ortaladı, top savunmada Aykut'un eline çarpınca hakem beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Mehmet Akyüz topu ve Kayacan'ı farklı köşelere gönderdi: 0-2
47'nci dakikada Yasin'in şutunu kaleci bir kez daha direk dibinde iki hamlede kontrol etti.
54'üncü dakikada Volkan topu kaptı ve pasını Muhammet'e aktardı. Muhammet'in plasesini kaleci Adam Stackhowiak kornere yumrukladı.
67'nci dakikada Kerem Can'ın ortasına iyi yükselen Mehmet Akyüz kendisinin ve takımının üçüncü golüne imza attı: 0-3

Mücadele Abalı Denizlispor'un 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. 

(FOTOĞRAFLI)
 

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