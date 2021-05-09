Giresunspor 44 yıl sonra Süper Ligde

Spor Toto 1. Lig'in 34. hafta maçında Tuzlaspor sahasında Giresunspor'u ağırladı. Konuk ekip mücadeleden 2-1 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı ve Süper Lig'e yükseldi. Giresunspor'a galibiyeti getiren goller Eren Tozlu ve Ibrahima Balde'den geldi. Tuzlaspor'un tek golünü 15. dakikada penaltıdan Prince Segbefia kaydetti.

Spor Toto 1. Lig'de Tuzlaspor'u 2-1 mağlup eden Giresunspor, Süper Lig'e yükseldi. Çotanaklar, 34. ve son hafta maçında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda Tuzlaspor'un konuğu oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Giresunspor 5. dakikada Eren Tozlu'nun attığı golle öne geçti. Ev sahibi ekip 15. dakikada Prince Segbefia'nın penaltı golüyle durumu eşitledi. Çotanaklar'da Ibrahima Balde 20. dakikada fileleri havalandırdı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

YANLIŞ FORMAYLA OYUNA GİRDİ!

Karşılaşmada çok ilginç bir olay yaşandı. Tuzlaspor'da ikinci yarıda oyuna giren Fatih Safran, yanlışlıkla takım arkadaşı Ufuk'un formasıyla sahaya çıktı. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, 13 dakika sonra Fatih'i uyararak formasını değiştirmesini istedi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılan Giresunspor, Süper Lig'e yükseldi.