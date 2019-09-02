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Giresun'da kick boks heyecanı

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, ()- Giresun Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları etkinliği çerçevesinde gerçekleştirilen Kick Boks müsabakaları, kıran kırana mücadeye sahne oldu. Giresun Atapark'ta 30 Ağustos Zafer...

SPOR 02.09.2019, 10:23
Giresun'da kick boks heyecanı

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, ()-

Giresun Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları etkinliği çerçevesinde gerçekleştirilen Kick Boks müsabakaları, kıran kırana mücadeye sahne oldu.
Giresun Atapark'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları etkinliği kapsamında Low Kick Contact ve Light Contact olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen müsabaka izleyenlerin nefeslerini kesti. Samsun, Ordu, Trabzon, Elazığ, Kars, Erzurum, İstanbul, Rize ve Giresun'dan 5 bayan 13 erkek olmak üzere 19 kişinin katıldığı müsabakalarda dereceye giren sporculara altın madalyaları taktim edildi. Giresun Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen etkinlikte Dünya ve Avrupa şampiyonu sporcular da yer alırken, yüksek katılımın olduğu müsabakalar izleyenler tarafından yoğun ilgi gördü.

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