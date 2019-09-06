Giovanni Guidetti: Yaptıklarımızla gurur duyuyoruz

Ankara'nın ev sahipliği yapacağı 2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final maçları öncesinde medya günü düzenlendi. Medya gününde konuşan A Milli Kadın Voleybol Takımı Baş Antrenörü Giovanni Guidetti, "Şu ana kadar yaptıklarımız ile gurur duyuyoruz ve bu turnuvayı bitirebileceğimiz en iyi noktada bitirme hedefindeyiz" dedi.



Türkiye, Slovakya, Macaristan ve Polonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda, yarı final maçları öncesinde medya günü gerçekleştirildi. Ankara'da oynanacak maçlar öncesi düzenlenen etkinliğe Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı Baş Antrenörü Giovanni Guidetti, takım kaptanı Eda Erdem ve yarı finalde mücadele edecek Polonya, İtalya ve Sırbistan takımların kaptan ve antrenörleri katıldı.



A Milli Kadın Voleybol Takımı Baş Antrenörü Giovanni Guidetti, etkinlikte yaptığı konuşmada, yarı finalde olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "İki maçta da bu muhteşem taraftarın önünde oynayabileceğimiz için, şu ana kadar yaptıklarımız ile gurur duyuyoruz ve bu turnuvayı bitirebileceğimiz en iyi noktada bitirme hedefindeyiz. Yarınki yarı finalde bildiğiniz gibi rakibimiz Polonya. Çok fizik gücüne sahip yüksek bir takım, çok iyi hücumcuları var. O yüzden bu maça bu şekilde hazırlanıp, onlara karşı iyi bir mücadele sergileyeceğiz. Tabii ki bu mücadelede taraftarlarımızın desteği bizim için çok çok önemli" ifadelerini kullandı.



EDA ERDEM: 12 BİN SEYİRCİ ÖNÜNDE ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ



A Milli Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem de final four'da olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyduklarını vurguladı. Eda Erdem, "Şu ana kadar bence takım olarak elimizden geleni en iyi şekilde gösterdiğimizi düşünüyorum. Sahada çok güzel bir mücadele vardı. Artık yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Şimdi Polonya ile oynayacağız. Polonya da uzun yıllar sonra yarı finale kalma başarısı gösterdi. Onlar da çok iyi voleybol oynuyorlar, çok disiplinli bir ekip, çok iyi servis atıyorlar ve çok iyi hücumcuları var. Bizim yarınki maçta taktiklerimizi çok iyi kullanıp, iyi servis atıp, rakibi highball oynamaya zorlamamız gerekiyor. Ama biz Ankara seyircisinin önünde, 12 bin taraftarımızın önünde yine güzel bir mücadele göstereceğimize inancımız yüksek. Filenin Sultanları olarak bilin ki sahada son ana kadar mücadelemizi gösterip, adımızı finale yazdırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.



A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı finalde yarın saat 19.30'da Polonya ile mücadele edecek. Diğer maçta ise saat 17.00'de Sırbistan ve İtalya final için kozlarını paylaşacak.

