Germani Brescia Leonessa - Darüşşafaka Tekfen: 35-61

7Days EuroCup C Grubu 4'üncü hafta maçında Darüşşafaka Tekfen deplasmanda konuk olduğu İtalyan temsilcisi Germani Brescia Leonessa'yi 61-35 mağlup etti. Bu sonuçla yeşik-siyahlılar C Grubu'ndaki 3'üncü galibiyetini elde ederken ev sahibi ekip 2'nci yenilgisini aldı.

Darüşşafaka Tekfen'de ABD'li basketbolcusu Bonzie Colson, kaydettiği 21 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu olarak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.



