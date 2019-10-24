Gerhard Struber: Risk alarak çok daha iyi bir sonuç alabilirdik" 

"Her takımın gruptan çıkabilme ihtimali yüksek"

"Rakibimiz savunma konusunda sıkıydı"

Kaan ÜLKER / İstanbul,() -

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3'üncü maçında Wolfsberger, Başakşehir'e 1-0 yenildi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Wolfsberger Teknik Direktörü Gerhard Struber, açıklamalarda bulundu.

Başakşehir'i tebrik eden Gerhard Struber, "Oyunun büyük bölümünde aynı seviyelerdeydik. Bu yüzden oldukça üzüntülüyüz. Oyun planımıza sadık kaldık. Maçın büyük bölümünde fark oluşturacak oyunu ortaya koyamadık. Pozisyonları değerlendiremedik. Beklemediğimiz anda gol yedik. Bu maçtan 1 puan bekliyorduk. Son dakikalarda golü yememize rağmen iyi baskı oluşturduk. Deplasmanda eşit derecede oynanan maçlarda pozisyonları değerlendirmeniz gerekiyor. Önümüzdeki maçlara bakacağız" dedi.

"HER TAKIMIN GRUPTAN ÇIKABİLME İHTİMALİ YÜKSEK"

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda mücadele eden ekiplerin gruptan çıkma şansı ile ilgili konuşan Struber, "Grubun son hali enteresan oldu. Her takımın gruptan çıkabilme ihtimali yüksek. Aslında takımların yakın güçte olduğunu gördük. Bugünkü sonuçla ilgili ders çıkarıp, bir sonraki maça rakibi daha çözmüş şekilde olacağız" diye konuştu.

"RAKİBİMİZ SAVUNMA KONUSUNDA SIKIYDI"

Struber, "Rakibimiz savunma konusunda sıkıydı. Pozisyon vermeme konusunda inatçıydılar. Oyun planına sadık kaldıklarını düşünüyorum. Bizim yapmamız gereken risk alıp pozisyon peşinde koşmaktı. Risk alarak çok daha iyi bir sonuç alabilirdik" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Gerhard Struber'in açıklamaları

