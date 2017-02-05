Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 11'leri belli oldu
Nefesler tutuldu, Beşiktaş ve Fenerbahçe...
Tartışılacak açıklama.... Başbakan Binali Yıldırım 'evet' demeyenleri terörist ilan etti
Fikirtepe Tepe kentsel dönüşüm temeli...
Ahmet Türk: Herkesin yeniden düşünmeye ihtiyacı var
HDP'li Türk'ten Bahçeli'ye teşekkür
Türkiye genelinde DEAŞ operasyonu, çok sayıda gözaltı var
Yurt çapında IŞİD operasyonu çak...

Gergin geçen derbide ilk yarı gol yok

 Beşiktaş 10 kişi kaldı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde ilk yarı golsüz tamamlandı. Gergin geçen mücadelenin 41. dakikasında Fenerbahçeli Van Persie ile Beşiktaşlı Tosic söz dalaşına...

Gergin geçen derbide ilk yarı gol yok

 Beşiktaş 10 kişi kaldı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde ilk yarı golsüz tamamlandı.

Gergin geçen mücadelenin 41. dakikasında Fenerbahçeli Van Persie ile Beşiktaşlı Tosic söz dalaşına girdi. Tosic'in hareketi sonrasında Van Persie yerde kaldı ve hakem Ali Palabıyık kırmızı kartını çıkardı.

Kırmızı kartın ardından bazı taraftarlar sahaya girmek istedi ancak güvenlik güçleri engel oldu.

Bu arada ilk yarıyı bitiren düdüğün ardından iki takım oyuncuları arasında tünel girişinde gerginlik yaşandı.

İSTANBUL / (fotoğraflı)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.