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Georges-Kevin N’Koudou Beşiktaş’ta

Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan Kamerun asıllı Fransız oyuncu Georges-Kevin N’Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Siyahlı beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Tottenham...

SPOR 22.08.2019, 12:09
Georges-Kevin N’Koudou Beşiktaş’ta
Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan Kamerun asıllı Fransız oyuncu Georges-Kevin N’Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Siyahlı beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Tottenham Kulübü'nden transfer edilen Georges-Kevin N’Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız oyuncumuza hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.

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