Georges-Kevin N’Koudou Beşiktaş’ta

Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan Kamerun asıllı Fransız oyuncu Georges-Kevin N’Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.Siyahlı beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Tottenham Kulübü'nden transfer edilen Georges-Kevin N’Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız oyuncumuza hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.