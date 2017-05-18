(Geniş Haber) Van der Wiel'i dolandırdığı iddia edilen 2 kişi serbest bırakıldı 

Ümit TÜRK - Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul,()

Fenerbahçeli Van der Wiel'i 4,5 milyon dolar dolandırıldığı iddiasıyla gözaltında tutulan Ümit Akbulut ile Sinan Siner, tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri hakimlik tarafından, sözleşme şartının halen geçerli olması gerekçesiyle serbest bırakıldı. Adliye önünde açıkalama yapan menejer Akbulut, "İnsanlar duyduklarına değil gördüklerine inansınlar" dedi.

Futbolcu Van der Wiel'i dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan Ümit Akbulut ile Sinan Siner Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri savcılık tarafından "Dolandırıcılık" ve "Yağmaya teşebbüs" suçlamalarından tutuklanmaları talep edilmişti. İstanbul 6. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, ifadelerini aldığı Ümit Akbulut ile Sinan Siner'in serbest bırakılmalarına karar verdi. Hakimlik kararında, şüpheliler hakkında "Yağmaya teşebbüs" suçundan tutuklanmaları talep edilmişse de, atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından tutuklanma talebinin reddine karar verdi.

"SÖZLEŞME HALEN GEÇERLİ, ŞÜPHELİLER BOKSÖR FLOYD'U GETİREBİLİR"

Hakimlik, kararında şüphelilein "Dolandırıcılık" suçundan da tutuklanmalarının talep edildiğini hatırlatarak, "Ancak şüpheliler ile müştekinin ortak sözleşme imzalayarak boksör Foyd'un Türkiye'ye getirilip aynı zamanda da müştekinin marka reklamını yapacaklarını bunun karşılığında müştekiden 4 milyon dolar civarında para aldıkları, siyasi krizler patlaması üzerine şüphelilerin sözleşme şartlarını yerine getiremedikleri, müştekinin de parasını ödemedikleri ancak halen sözleşme şartının geçerli olduğu, sözleşme gereği boksör Floyd'u Türkiye'ye getirecekleri hususu dikkate alınarak adli kontrol hükümlerinin yeterli olacağı, tutuklamanın ölçülü olmayacağı kanaatine varılmıştır" denildi.

"İNSANLAR DUYDUKLARINA DEĞİL GÖRDÜKLERİNE İNASINLAR"

Serbest bırakılan Akbulut ile Siner'i bir grup adliye önünde davul zurna ile karşıladı. Burada açıkalam yapan Akbulut, "Herkese desteği için teşekkür etmek istiyorum. İnsanlar duyduklarına değil gördüklerine inansınlar. Çünkü bana atılan iftira çok pis bir iftira. Bu ülkeyi tanıtmak için dünya yıldızlarını getirdim, getirmeye devam edeceğim. Kendisi projeye ortak olmak istedi. İmajını yükseltmek istedi. Bir yere kadar yapabildik. erteleme olunca arkadaş vazgeçti. Çünkü Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor, bunu da bahane olarak kullanmak istedi. Alacak-verecek mevzusu bile olsa insanı böyle iftira ile suçlayamazsın. Onun yaptığını konuşmaya bile değmez aslında. Zaten gereken yapılmıştır şuana kadar ve hakimler ile avukatlar yapacaktır, ümit ediyorum. Onun yapacağı sadece çok pis bir hamle diye düşünüyorum. Ama bu herkese örnek olsun insanlar duyduklarına değil gördüklerine inasınlar." dedi.

Açıklamanın ardından Akbulut ile Siner, kendilerini bekleyenlerin getirdiği davul ve zurnalar eşliğinden adliyeyeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ümit Akbulut'un adliye önündeki açıklamaları

-Adliye önünden davul zurna eşliğinde ayrılamaları