(Geniş haber) Ümit Milli Takım, Malta'yı rahat geçti

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()

STAT: Alanya Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Omar Pashayev, Namık Hüseynov, Mubariz Hashimov

TÜRKİYE: Altay Bayındır - Rüştü Hanli, Gökhan Kardeş, Merih Demiral, Dorukhan Toköz, Orkan Çınar (Dk. 79 Batuhan), Deniz Hümmet, Melih Okutan (Dk. 46 Yusuf Sarı), Oğulcan Çağlayan (Dk. 57 Atakan Çankaya), Ahmed İldiz, Savaş Polat

MALTA: Andreas Vella - Karl Micallef, Dunstan Vella, Michele Sansone, Joseph Mbong (Dk. 64 Zachary Scerri), Jake Grech, Kyrian Nwoko, Jurgen Degabriele (Dk. 90+1 Dylan Agius), Kurt Zammit, Juan Corbolan (Dk. 88 Nikolai Muscat), Kurt Shaw

GOLLER: Dk. 12 Oğulcan, Dk. 17 Dorukhan, Dk. 19 Deniz, Dk. 35 Orkan (Türkiye) - Dk. 28, Dk. 49 Kyrian (Malta)

SARI KARTLAR: Yusuf (Türkiye) - Karl (Malta)

UEFA 2019 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemeleri 7'nci maçında Türkiye U21 Milli Takımı, Malta'yı 4-2 mağlup etti.

12’nci dakikada soldan gelişen Türkiye atağında Melih’in pasıyla ceza sahası önünde topa sahip olan Oğulcan topu düzelterek sert vurdu. Top Dunstan’a çarparak filelerle buluştu: 1-0.

17’nci dakikada Türkiye’nin atağında rakip ceza sahasında topu kontrol eden Deniz, meşin yuvarlağı geriden koşu yapan Dorukhan’a aktardı. Topu kontrol eden Dorukhan kaleye yaklaşık 25 metre geriden sert vurdu. Kaleci Andreas uzanmasına rağmen top fileleri havalandırdı: 2-0.

19’uncu dakikada soldan gelişen Türkiye atağında Melih’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Orkan sert vurdu ancak top direkten döndü. Dönen topu kale önünde bulunan Deniz tamamladı: 3-0.

28’inci dakikada Malta kontra atağında Jurgen topu hızla rakip sahaya sürdü. Bu oyuncunun pasıyla topla buluşan Jake, bekletmeden yanında koşu yapan Kyrian’a pasladı. Topa kale önünde sahip olan Kyrian’ın şutu kaleci Altay’a çarparak ağlara gitti: 3-1.

35’inci dakikada soldan ceza sahası çaprazına sokulan Gökhan’ın pasıyla topla buluşan Orkan kalenin önüne kadar sokularak dar açıdan yaptığı vuruş kaleci Andreas’ı geçerek filelerle buluştu: 4-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye Milli Takımı’nın 4-1'lik üstünlüğüyle sonlandı.

49’uncu dakikada ani gelişen Malta atağında ileri atılan topa yetişmeye çalışan Kyrian’dan önce Dorukhan kayarak topa engel olmak istedi ancak kaleci Altay ile yaşanan anlaşmazlıktan dolayı boşta kalan topu kazanan Kyrian boş kaleye gönderdi: 4-2.

Karşılaşma Türkiye’nin 4-2 üstünlüğüyle sonuçlandı. Milliler bu galibiyetle birlikte gruptaki puanını 8’e yükseltti.

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