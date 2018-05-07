(Geniş haber) - TFF- Terim Davası'nda karar

MİLLİ Takımlardaki görevine son verilen Fatih Terim'in, "Haksız ve tek taraflı olarak iş akdinin fesih edildiği" gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) aleyhine açtığı 3 milyon 500 bin euro tazminat davası sonuçlandı. Mahkeme, TFF'nin Fatih Terim'e toplam 9 milyon 324 bin TL erken fesih bedeli ödemesine hükmetti.

TERİM'İN AVUKATI: DAVALININ HAKLI BİR NEDENİ YOK

İstanbul 17. İş Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, davacı Fatih Terim katılmadı. Fatih Terim'i avukatı Rezan Epözdemir, TFF'yi de avukatı Hüseyin Karaahmetoğlu temsil etti.

Fatih Terim adına söz alan avukat Rezan Epözdemir, TFF'nin haksız fesih yaptığını belirterek "Davalı federasyon, müvekkilimin Çeşme'de yaşadığı olayla ilgili iş akdi feshedildiğini söylüyor. Ancak bu neden fesih bildiriminde yok. Bunun kötü niyetle söylendiğini düşünüyorum. Davalının haklı bir nedeni yok. Müvekkilim sözleşmede yer alan sürenin dörtte üçünü çalışmış zaten. Müvekkilim 60 aylık sözleşmenin 44 ayını yani yüzde 74'ünü çalışmıştır. Tarafların sosyal ekonomik durumu, davalı federasyonun bu zaman kadar müvekkile 44 milyon TL ödeme yaptığını göz önüne aldığımızda, 12 milyon 950 TL'lik cezai şart miktarı fahiş değildir. Bu nedenle hakkaniyet indirimi yapılmasın. Ayrıca icra inkar tazminatının davalıdan tahsilini istiyoruz. Davamızın kabulüne karar verilsin" dedi.

TFF AVUKATI DAVANIN REDDİNİ İSTEDİ

Davalı TFF'nin avukatı Hüseyin Karaahmetoğlu ise fesihin haklı nedenlerle yapıldığını söyleyerek "Davacının dosyaya sunduğu deliller tamamen ticari içeriklidir. Oysa bizim davamız, işçi-işveren ilişkisini kapsamaktadır. O kadar haklı bir neden ortada ki Dünya Kupası'na katılma şansını riske sokacak durumdadır. Fatih Terim ile TFF Yönetim Kurulu üyesi arasında bir tartışma çıktı. Bu olayla ilgili soruşturmaya savcılık tarafından devam ediliyor. TFF Türkiye'deki 80 milyon insana sporu sevdirmek için kurulan bir kuruluştur, bir kişiyi zengin etmek için kurulmamıştır. Bu da futbol ailesine yapılan bir eylemin neticesinde bizim iş akdini haklı nedenle feshetmemizin en önemli kanıtıdır. Haklı nedenle fesih talebimizin kabul edilmemesi durumunda tazminatta indirime gidilmesini istiyoruz. Davanın reddine karar verilsin" diye konuştu.

MAHKEME TERİM'İ HAKLI BULDU

Davayı kısmen kabul eden mahkeme, Fatih Terim'in haksız ve tek taraflı olarak Milli Takımlar'daki görevine son verildiği iddiasıyla federasyona açtığı davayı kabul etti. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fatih Terim'e yüzde 20 icra inkar tazminatı ödemesine de karar verildi. Karara göre Fatih Terim'in talep ettiği 12 milyon 950 bin lira tazminatta hakkaniyet indirimine gidildi. Buna göre mahkeme, 12 milyon 950 bin TL talep üzerinden yüzde 40 indirim yaparak 7 milyon 770 bin liranın, davalı TFF'den Fatih Terim'e ödemesine karar verdi. Mahkeme ayrıca yüzde 20 icra-inkar tazminatını da hesaplayarak 1 milyon 554 bin lira dahil olmak üzere faiz hariç toplam 9 milyon 324 bin liranın davalı TFF'nin Fatih Terim'e ödemesine karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Fatih Terim'in, Türkiye Futbol Direktörü olarak görev yaptığı dönem, damatları ve iki özel korumasıyla 16 Temmuz 2017'de, Çeşme Alaçatı'daki Yüzevler Kebapçısı'na giderek, mekan sahibi Selahattin Aydoğdu'ya saldırdığı, daha sonra garsonların da karıştığı büyük bir kavga yaşandığı iddia edilmişti. Bu iddiaların haberlere konu olması ve Terim'in kavgayla ilgili 19 Temmuz'da, "Yine olsa yine yaparım" açıklamaları üzerine TFF, 26 Temmuz 2017'de Terim'in sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Terim'in avukatı Rezan Epözdemir de taraflar arasında 15 Kasım 2013'te imzalanan sözleşmenin haksız yere feshedildiği iddiasıyla sözleşmenin 6. maddesinden doğan 3 milyon 500 bin avroluk (12 milyon 950 bin lira) erken fesih tazminatının ödenmesi talebiyle İstanbul 19. İcra Müdürlüğü'ne icra takibi başlatmıştı. Bu talebe TFF avukatlarınca itiraz edilmesi üzerine avukat Epözdemir, İstanbul 17. İş Mahkemesi'ne "İtirazın iptali" davası açmıştı.

